Leslie Cable, la productrice de The Voice, nous parle de l’édition anniversaire

Leslie Cable, la productrice de The Voice, présente l'édition anniversaire - Le 8-9 (247/275) -... The Voice Belgique saison 10 démarre ce mardi 28 novembre à 20h15 sur la Une et Auvio. La productrice de l'émission Leslie Cable, sera en plateau pour nous en parler. Dès ce premier Blind, les coachs, aux caractères bien trempés, n'auront qu'une seule envie : être choisis par les plus belles voix ! Entre les punchlines de BJ Scott, les arguments étayés de Typh Barrow, la 'buzzite aiguë' de Christophe Willem et le charisme de Black M, ces Blind Auditions risquent d'être féroces ! Les premières batailles et les premières grandes voix de cette dixième saison seront au rendez-vous.