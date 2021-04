"Les Z’amours" : Bruno Guillon recadre un internaute ayant critiqué un couple homosexuel

Ce lundi, le couple formé par Gaël et Francesco a tenté d’aller en finale et de remporter un voyage à l’étranger. Visiblement remonté de voir un couple de même sexe participer à l’émission, un internaute s’est lâché sur Twitter , mais s’est vite fait recadrer par l’animateur.

"En fait, pour Les Z’amours, je ne joue pas à l’animateur : je suis le Bruno Guillon de tous les jours. C’est le seul jeu où l’on n’est pas prisonnier d’une mécanique. Les couples disent ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. On se rapproche plus d’un talk-show . Je pense aussi que l’on a fait appel à moi pour mon sens de la repartie", avait déclaré Bruno Guillon pour Télé Loisirs .

Malgré des audiences plus que satisfaisantes et plus de 26 ans d’existence au compteur, l’émission " Les Z’amours " ne fera pas son retour la rentrée prochaine, au grand dam de son premier animateur Jean-Luc Reichmann .

"Et encore un couple gay… vous devriez renommer ce jeu télévisé : "plus gay la vie"", écrit le téléspectateur sur Twitter.

Passablement agacé d’être confronté à ce genre de commentaires, Bruno Guillon ne s’est pas fait prier pour afficher l’internaute et lui répondre : "2021… et toujours ce genre de messages… alors oui, il n’y a jamais eu autant de couples gays, lesbiens et LGBT que depuis que j’anime Les Z’amours, mais c’était ma volonté dès que j’ai pris les commandes de l’émission… ne vous en déplaise ! L’Amour, point", rétorque-t-il fermement.

►►► À lire aussi : Télématin : un nouveau duo à la présentation pour remplacer Laurent Bignolas ?

Une réponse applaudie et particulièrement appréciée par la toile : "Voilà. C’est qui s’appelle l’ouverture d’esprit, l’ouverture des mentalités, l’ouverture aux sexualités diverses et variées. Continuez sur ce principe !", "Bravo pour votre réponse !","Ma Maman a fait 100 ans, et elle t’aime encore plus depuis que tu as fait de l’émission celle des vrais zamours, du vrai monde", "Quelle tristesse de voir encore ce genre de message, vous avez raison Bruno, vive l’amour !", "Vous avez fait un bien fou à ce format qui en avait bien besoin", "Vous avez raison ce genre de remarque est nulle et dénote de la part de certaines personnes un esprit plus qu’étroit", peut-on entre autres lire dans les commentaires, tandis que l’internaute s’est, de son côté, abstenu de répondre à l’animateur.