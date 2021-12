"Les Tuche 4" et la réinterprétation de "West Side Story" : 2 films qui ont déçu Cathy Immelen

Plusieurs retours culte au cinéma cette semaine avec Les Tuche 4 et West Side Story qui se transforment en deux déceptions pour Cathy Immelen. Les salles obscures prennent des allures de fête à quelques jours de Noël. On retrouve non seulement la nouvelle version de la célèbre comédie musicale West Side Story par Steven Spielberg, mais aussi Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty dans les rôles de Jeff et Cathy Tuche pour Les Tuche 4 d’Olivier Baroux. La célèbre famille de barakis tente de sauver une usine de jouets de leur village pour Noël.

"Les Tuche 4" : le film le moins réussi de la série

Si la franchise Tuche a toujours été malmenée par les critiques cinématographiques pour son humour insipide et grotesque, Cathy Immelen se détache quant à elle de ces a priori. "Personnellement, j’ai toujours trouvé cette famille très sympa. Certes c’est de l’humour un peu gros et lourd, mais cela fait du bien. Les personnages sont attachants, les acteurs jouent bien. Je n’ai pas honte de dire que c’est le genre de film qui me fait rire quand on s’attend à ce que l’on va voir" déclare-t-elle. Cependant, ce 4e volet n’a pas recueilli le même enthousiasme de la chroniqueuse cinéma que les précédents. Les Tuche ont toujours été plongés dans des situations aux antipodes de leur origine modeste : ils gagnent au Lotto et partent vivre à Monaco dans le 1er, ils allaient aux États-Unis dans le 2e et investissaient l’Élysée dans le 3e. Cette fois-ci, ils restent dans leur village du Nord de la France en période de Noël, et sont entraînés dans une querelle familiale avec le beau-frère, joué par Michel Blanc. Il n’y a donc plus ce décalage qui créait des situations burlesques. "Cela fonctionne moins bien, je préfère qu’ils aillent dans des trucs complètement fous et débiles" résume Cathy.

"West Side Story" : plus réaliste et donc moins enchanteresse

Dans un tout autre registre sort un autre film attendu, West Side Story, par Steven Spielberg. Il ne s’agit pas d’un remake du film de 1961 dix fois oscarisé, mais d’une réinterprétation de la célèbre comédie musicale originale de Broadway. Le synopsis est donc toujours celui d’une histoire d’amour au milieu d’une guerre de gangs dans le New York des années 50, sur fond des airs connus composés par Leonard Bernstein. Spielberg a voulu rendre cette histoire "plus réaliste" analyse Cathy Immelen. Ce sont cette fois-ci bien des acteurs latinos qui interprètent le gang portoricain et tout est tourné dans la rue. Si le film est bien réalisé, la critique de la chroniqueuse ciné est un peu la même que celle formulée aux Tuche 4 : la transposition n’est pas adéquate. Il manque justement "ce côté magique et poétique" typique des comédies musicales. Le film devrait plutôt plaire aux plus jeunes générations qui ne connaissent pas la première version de l’histoire d’amour entre Tony et Maria. La dénonciation du racisme et de la masculinité toxique est toujours d’actualité en 2021.

