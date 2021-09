Les Stikeez : tenez-les hors de portée de vos animaux, ils vous en seront reconnaissants !

A travers la revue de presse dans le 8/9, Cyril a épinglé : la hausse des prix du Gazoil mais aussi l’annonce par nos confrères de Sud Presse de l’augmentation du papier toilette, l’essuie tout et les serviettes hygiéniques. Enfin, c’est l’attrait du moment pour les enfants, les Stikeez, ces jolies petites figurines en plastique surmontées d’une ventouse qui se collent sur un réfrigérateur mais qui en se décollant peuvent peuvent s’avérer très dangereux pour nos animaux de compagnie. C’est ce sujet que nous développerons car il vaut mieux prévenir que guérir.

Les Stikeez représentent des animaux , des chimères ou encore des monstres . Ils arborent des couleurs vives et pétillantes qui plaisent bien sûr aux petits. Snaky est rose par exemple, Hip Hip turquoise, Giry Joe jaune et Loggy vert. Les figurines se collectionnent et font partie aussi d’un jeu de société. (Source : slate.fr)

Ils s’appellent Gloo Gloo, Papsy ou Bunny, font trois centimètres de haut et ont une ventouse à la place des pieds mais attention danger pour nos animaux de compagnie. " Les Stikeez se collent sur le frigo mais se détachent très rapidement et nos compagnons à quatre pattes sont tentés de les avaler et les conséquences se transforment alors en véritable danger " explique Cyril. ‍

" De nombreux cas d’obstructions intestinales ont été constatés" rapporte le quotidien la DH les Sports + !

Si votre animal de compagnie présente les symptômes ou signes suivants : " salivation excessive, baisse de l’appétit, diarrhées parfois très liquides et sanguinolentes, constipation, vomissements ou distension de l’abdomen, consultez un vétérinaire sans tarder car sa vie pourrait être en danger " préviennent nos confrères de La DH. Dans les cas les plus sérieux, notamment en cas d’occlusion totale, le vétérinaire devra pratiquer une opération et cela pourra vous coûter très cher en frais.