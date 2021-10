Les stars belges de TikTok réunies dans un spectacle : "C’est un pari fou. Certains n’ont jamais fait de scène"

Le jeune comédien Dylhan Fat s’est révélé sur YouTube et TikTok avec ses micros-trottoirs délirants et ses chansons humoristiques.

Nicolas Lacroix et Dylhan Fat étaient les invités du 8/9 pour présenter Du smartphone à la scène qui rassemble les stars belges de TikTok. Les deux jeunes influenceurs ont révélé le travail qu’ils réalisent pour monter des vidéos et pour aboutir sur leur premier spectacle.

"On a eu l’idée du spectacle avec Vincent Taloche . Après six whiskys il m’a dit : 'On ferait bien le Forum de Liège'" raconte non sans humour Nicolas Lacroix . "On a donc accepté l’invitation. C’est un pari complètement fou parce que certains n’ont jamais fait de scène. Dylhan, Donovan, Roman Doduik font de la scène, mais le reste est une première pour tout le monde. C’est donc un gros pari qu’on se lance. Il y aura un smartphone de 5 mètres de haut, on va jouer avec tout cela. C’est de l’inédit".

Du smartphone à la scène ne rassemble pas que les TikTokeurs Dylhan Fat (1,8 million d’abonnés) et Nicolas Lacroix (900.000 abonnés). D’autres influenceurs bien connus des jeunes générations se déconnecteront aussi de leur smartphone pour monter sur les planches, comme le magicien Donovan ou encore David Rodriguez , le TikTokeur belge le plus suivi du royaume.

"C’est très péjoratif d’être influenceurs, TikTokeurs. On sait les cases dans lesquelles on nous met, on veut juste montrer aux gens par le biais des réseaux sociaux ce qu’on peut faire, comme on le fait en télé. Ils sont très bienveillants, sont derrière nous et c’est top. Ils relisent nos textes pour dire si c’est bien ou pas" se réjouit Nicolas Lacroix que vous retrouvez également aux côtés de Michael Pachen et de son équipe d’humoristes dans Les Enfants de Chœur.

On était pas du tout au courant de ce que les autres allaient dire ???? Et, sorry pour vos oreilles mdr @maliciadorable @davidrodp

Si la trame du spectacle reste encore bien secrète, nul doute que les spectateurs pourront en apprendre davantage sur les stars des réseaux sociaux et le métier d’influenceur.

Les TikTokeurs belges ne sont par exemple rémunérés que par des sponsors et des partenariats et pas par les millions de vues qu’ils récoltent, au contraire des TikTokeurs américains et français.

Dylhant Fat révèle également le temps que demande la création d’une vidéo : "Cela dépend des sketchs. Par exemple, j’essaie toujours d’écrire à l’avance et de faire des montages. Cela dure donc parfois 3-4 heures, parfois plus longtemps, et parfois l’idée me vient directement, je la fais et cela me prend 15 minutes".

La magie de l’algorithme de TikTok a pour conséquence que n’importe quelle vidéo peut buzzer. Ses amis de Maliciadorable "font uniquement des vidéos travaillées avec un Reflex et une bonne prise de son" alors que David Rodriguez tourne ses vidéos de manière totalement improvisée et cartonne également.

Et si vous n’êtes pas encore convaincus de vous rendre au spectacle, Cathy Immelen, fan de TikTok, apporte son analyse : "Pour comprendre ce qui fonctionne en musique, en séries, cela passe par TikTok parce qu’il y a une créativité incroyable. Ce sont des courts-métrages avec beaucoup de second degré, pas comme Instagram où on met des filtres pour faire croire qu’on n’a pas de cernes et plein de sous".