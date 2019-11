Les Red Flames font l'actualité sportive du week-end

Thibaut Roland revient sur l'actualité sportive du weekend...On ne parle pas assez de l'équipe nationale féminine, les Red Flames qui ont taillé des croupières à la Lituanie avec notamment un quintuplé de l'Anderlechtoise Tine De Caigny. Et je crois que nous, les médias, on doit faire "notre mea culpa".

On a beaucoup parlé des Diables toute cette semaine. Mais votre regard était plutôt tourné ailleurs.

Il y avait deux colonnes dans la DH, un quart de page dans l'Avenir, rien dans Sud Presse, pas un mot dans le journal télévisé de 19h30 et, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, je n'ai jamais évoqué nos Red Flames ici depuis le début de saison.

Or qu'est-ce qu'on constate? Que les médias traînent la patte parce que les Red Flames passionnent tout le monde. Le public d'abord, audience de 120.000 téléspectateurs mardi soir quasi sans aucune pub (c'est autant qu'un match de la Gantoise en Europa League voire de Genk en Ligue des Champions).

Les dirigeants suivent: mardi, on a vu Mehdi Bayat, on a vu Roberto Martinez venir encourager les filles. Et même les agents suivent. Il y a quelques années, aucun agent ne s'intéressait au foot féminin. Aujourd'hui sur 24 joueuses, 12 ont un agent.

Et tant qu'on parle de football et de femmes, j'ai aussi un coup de gueule. En France, le président de la fédération française de football, Noel Le Graet a fermé la porte à un retour de Karim Benzema en équipe de France alors qu'il est peut-être le meilleur attaquant du monde. A cause d'une affaire de chantage à la sextape pour laquelle Benzema n'a jamais été condamné.

Dans l'équipe de France actuelle, il y a deux jours qui ont été condamnés (pas soupçonnés ou inculpés mais condamnés!) pour violences conjugales ou domestiques.

Est-ce normal que deux mecs comme ça puissent être aujourd'hui des ambassadeurs de la France. Alors, père Noël, quand on veut laver plus blanc que blanc, on commence d'abord par faire la lessive chez soi. Et si je n'avais pas peur des jeux de mots bidons, je dirais Père Noël que chez vous, àa commence méchamment à sentir le sapin...