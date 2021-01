Les premiers distributeurs de savons liquides 100% locaux font leur apparition chez nous

Avec son système de distributeur de savons liquides " Superzéro ", la toute jeune entreprise Eco Tap veut modifier les habitudes des gens en facilitant leur utilisation de bouteilles réutilisables. Et c’est tout bon pour la planète !

Un clic et la bouteille se remplit automatiquement

"La société Eco-Tap compte aujourd’hui 18 distributeurs que vous pouvez trouver dans des magasins en Belgique avec un objectif d’arriver dans 150 points de vente pour essayer d’être plus écologique" explique Cyril.

Le quotidien quant à lui développe le sujet et écrit que c’est en faisant leurs courses que l’idée a paru évidente à Olivier Potvin et Arthur Peemans, deux amis trentenaires amateurs de magasins bios : "Le vrac, c’est génial. Mais quid du liquide ?". Ingénieur en aéronautique de formation, il est à l’origine du distributeur Eco Tap, un distributeur automatique qui délivre des produits écologiques en vrac : de la lessive, de l’adoucissant, du liquide vaisselle et du nettoyant toutes surfaces relate nos confrères du journal "Le Soir".

Le principe est simple : en amont de ce distributeur, vous prenez une bouteille en plastique recyclé, légère et incassable que vous acheté sur place… Mais surtout réutilisable par le consommateur. "Entre le verre et le plastique, nous avons choisi la facilité de transport que permet le second", explique Olivier au quotidien.

"Si notre bouteille en plastique est réutilisée trente fois, l’impact écologique est plus faible que le verre qui demande bien plus d’énergie pour être produit et recyclé."

Le tout sans déborder : un clic et la bouteille qui est à la base prise au niveau du poids à vide se remplit automatiquement. C’est tout bon et c’est super écologique de plus c’est certifié belge avec une gamme de produits " Superzéro " réalisée en partenariat avec l’Atelier Jean Regniers, un atelier proposant du travail adapté aux personnes moins favorisées en Belgique.

