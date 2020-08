Les quatre coachs de The Voice Belgique viennent d’être dévoilés en exclusivité dans Le 8/9. Dans les fauteuils rouges cette année, deux petits nouveaux s’installeront aux côtés de BJ Scott et Typh Barrow qui font leur retour dans l’émission : Loïc Nottet et Henri PFR. Ils étaient en plateau pour livrer leurs premières impressions.

"Ça serait génial de pouvoir sortir un morceau avec l’un de mes talents" conclut l’artiste qui ne manque pas de taquiner son nouveau collègue Loïc Nottet. "D’office on va se clasher, on va se lancer des petites piques mais ça sera que de la bienveillance " s'amuse-t-il.

En tant que DJ, musicien, auteur-compositeur et producteur , dénicher des voix et des nouveaux talents est un exercice auquel il est déjà habitué : "Quand la RTBF m’a demandé si je voulais participer j’ai un peu réfléchi, mais au final c’est déjà ce que je fais actuellement. C’est un peu mon métier depuis 10 ans, j’ai déjà eu l’occasion de travailler avec plus d'une centaine de chanteuses et chanteurs."

Les premières confidences de Loïc Nottet et Henri PFR sur leur rôle de coach dans The Voice Belgique - © Tous droits réservés

Loïc Nottet : "C’est déjà une victoire de revenir en tant que coach"

Loïc est de retour dans The Voice Belgique mais, cette fois-ci… pas du côté des Talents ! Le phénomène belge rejoint le banc des coachs cette année.

Au micro du 8/9, il dévoile le type de voix qui le fera craquer : "Il me faudra de la sincérité. Je suis sensible à toutes sortes de voix, toutes sortes de timbres. On peut chanter un peu plus calmement comme une Billie Eilish ou beaucoup plus intensément comme une Sia, pour moi il n’y a pas vraiment de différence, c’est juste de la sincérité. Des gens qui en font des tonnes et qui font semblant, ça ne me touche pas."

Grand perfectionniste, quel type de coach sera-t-il ? "Je vais toujours donner mon avis, mais je ne vais jamais vouloir déstabiliser la personne. La personne en face de moi sera déjà très intimidée par l’environnement, c’est très intimidant quand on n’a jamais fait une émission comme The Voice avec tous les journalistes, les caméras. C’est très étrange et c’est déjà difficile de travailler convenablement en étant en confiance. Je donnerai juste des petits conseils, comme une famille, à la belge en disant ce que je pense sincèrement. "

Avoir été candidat dans l'émission sera sans nul doute un atout considérable ! Revenant sur sa participation à The Voice en 2014, il s’exprime : "C’est déjà une victoire de revenir en tant que coach, j’ai juste envie de profiter." Le jeune chanteur a cependant une crainte : "J’ai peur qu’on ne me choisisse pas"... Mais le public l'a tant aimé en candidat, aucun doute que les Talents l'aimeront en coach.