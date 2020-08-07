Le 8/9

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Les petites bouteilles de Jean-Luc Fonck et Fabian Le Castel à l'Ho... à l'Hôtel

Comme tous les vendredis matins dans le 8/9, Jean-Luc Fonck pousse la chansonnette avec les mots qui lui étaient imposés par les auditeurs cette semaine. Si les mots sont placés, Cyril fera retentir le Pouet Pouet. Particularité de ce 7 août, Jean-Luc a invité l'imitateur Fabian pour l'accompagner et réaliser en quelque sorte un duo inédit avec la voix d'Arno. Voici les mots : chaleur, fleuron, bonheur, extraordinaire. Ecoutez plutôt.

Les paroles

QUAND JE MARCHE DANS LA RUE AVEC MON NOUVEAU TUTU

JE ME DIS QUE CHAQUE FOIS QUE JE CROIS QUE J’AI TOUT VU , J’AI RIEN VU

DANS LA CHALEUR TROPICALE DES BOULEVARDS

JE ME DIS OUILLE OUILLE AH MAÏ , QUEL BAZAR !

 

C’ETAIT UN MATIN TELLEMENT TOT QU’ON AURAIT DIT LE SOIR

J’AI VU UN OEUF QUI VOLAIT  UN BOEUF - QUELLE HISTOIRE

JE L’AI REGARDE…. J’AI RIEN DIT

JE N’SAIS PAS PARLER L’OEUF - J’AI PAS APPRIS

 

A L’HO - A L’HO - AL’HOTEL

ON REMPLIT LES FRIGOS

AVEC DES PETITES BOUTEILLES

A L’O - A L’O - A L’OPERA

ON REMPLIT LES COULOIRS

AVEC DES PETITS RATS

 

J’AI PASSE UNE NUIT EXTRAORDINAIRE

J’AI REVE QUE J’ETAIS UN JEUNE MILITAIRE

J’ETAIS HABILLE EN COSTUME DE SOLDAT

AVEC LE BERET, LES BOTTES ET TOUT LE TRALALA

 

A L’HO - A L’HO - AL’HOTEL

ON REMPLIT LES FRIGOS

AVEC DES PETITES BOUTEILLES

A L’O - A L’O - A L’OPERA

ON REMPLIT LES COULOIRS

AVEC DES PETITS RATS

 

ONE TWO TWO TWO 

 

 

A OSTENDE, LE FLEURON C’EST LES FILLES DU BORD DE MER

MAIS J’AI RIEN VU ILS AVAIENT ETEINT  LES LAMPADAIRES

QUEL BONHEUR POUR NOUS LE CASINO ETAIT OUVERT

ON A QUAND MEME PU ALLER BOIRE QUELQUES VERRES

 

A L’HO - A L’HO - AL’HOTEL

ON REMPLIT LES FRIGOS

AVEC DES PETITES BOUTEILLES

A L’O - A L’O - A L’OPERA

ON REMPLIT LES COULOIRS

AVEC DES PETITS RATS

A L’HO - A L’HO - A L’HOPITAL

J’ARRIVE AVEC MAIS JE PARS 

SANS MES AMYGDALES

A L’O - A L’O - A L’ORIGINE

Y’AVAIT PAS DE TONIC

DANS LES BOUTEILLES DE GIN

 

Retrouvez la chanson du vendredi 31 juillet

Jean-luc nous proposait : "Où est-ce que l'on va ?" : la chanson quasi normale de Jean-Luc

 

 

 

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