Les petites bouteilles de Jean-Luc Fonck et Fabian Le Castel à l'Ho... à l'Hôtel

Comme tous les vendredis matins dans le 8/9, Jean-Luc Fonck pousse la chansonnette avec les mots qui lui étaient imposés par les auditeurs cette semaine. Si les mots sont placés, Cyril fera retentir le Pouet Pouet. Particularité de ce 7 août, Jean-Luc a invité l'imitateur Fabian pour l'accompagner et réaliser en quelque sorte un duo inédit avec la voix d'Arno. Voici les mots : chaleur, fleuron, bonheur, extraordinaire. Ecoutez plutôt.
Les paroles
QUAND JE MARCHE DANS LA RUE AVEC MON NOUVEAU TUTU
JE ME DIS QUE CHAQUE FOIS QUE JE CROIS QUE J’AI TOUT VU , J’AI RIEN VU
DANS LA CHALEUR TROPICALE DES BOULEVARDS
JE ME DIS OUILLE OUILLE AH MAÏ , QUEL BAZAR !
C’ETAIT UN MATIN TELLEMENT TOT QU’ON AURAIT DIT LE SOIR
J’AI VU UN OEUF QUI VOLAIT UN BOEUF - QUELLE HISTOIRE
JE L’AI REGARDE…. J’AI RIEN DIT
JE N’SAIS PAS PARLER L’OEUF - J’AI PAS APPRIS
A L’HO - A L’HO - AL’HOTEL
ON REMPLIT LES FRIGOS
AVEC DES PETITES BOUTEILLES
A L’O - A L’O - A L’OPERA
ON REMPLIT LES COULOIRS
AVEC DES PETITS RATS
J’AI PASSE UNE NUIT EXTRAORDINAIRE
J’AI REVE QUE J’ETAIS UN JEUNE MILITAIRE
J’ETAIS HABILLE EN COSTUME DE SOLDAT
AVEC LE BERET, LES BOTTES ET TOUT LE TRALALA
A L’HO - A L’HO - AL’HOTEL
ON REMPLIT LES FRIGOS
AVEC DES PETITES BOUTEILLES
A L’O - A L’O - A L’OPERA
ON REMPLIT LES COULOIRS
AVEC DES PETITS RATS
ONE TWO TWO TWO
…
A OSTENDE, LE FLEURON C’EST LES FILLES DU BORD DE MER
MAIS J’AI RIEN VU ILS AVAIENT ETEINT LES LAMPADAIRES
QUEL BONHEUR POUR NOUS LE CASINO ETAIT OUVERT
ON A QUAND MEME PU ALLER BOIRE QUELQUES VERRES
A L’HO - A L’HO - AL’HOTEL
ON REMPLIT LES FRIGOS
AVEC DES PETITES BOUTEILLES
A L’O - A L’O - A L’OPERA
ON REMPLIT LES COULOIRS
AVEC DES PETITS RATS
A L’HO - A L’HO - A L’HOPITAL
J’ARRIVE AVEC MAIS JE PARS
SANS MES AMYGDALES
A L’O - A L’O - A L’ORIGINE
Y’AVAIT PAS DE TONIC
DANS LES BOUTEILLES DE GIN
Retrouvez la chanson du vendredi 31 juillet
Jean-luc nous proposait : "Où est-ce que l'on va ?" : la chanson quasi normale de Jean-Luc