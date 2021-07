Les magiciens d’In The Air "énervent" Le 8/9 avec des tours de mentalisme épatants

In The Air : un tour de magie par téléphone - Le 8/9 - 09/07/2021 Les magiciens Clément Kerstenne et Philippe Bougard d'In The Air ont une fois de plus bluffé le plateau du 8/9 avec un tour de mentalisme déconcertant par téléphone et ont subjugué Cyril et ses chroniqueurs dans un tour sur les signes astrologiques.