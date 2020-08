Les labyrinthes une chouette activité à faire en famille

Le labyrinthe du Val de Wanne

Deux labyrinthes en Belgique pour aller se perdre - © Tous droits réservés

Il y en a un au centre de loisirs du Val de Wanne qui se situe du côté de Trois-Ponts (pas très loin de Stavelot) en Province de Liège. Là-bas, vous y trouverez le plus grand labyrinthe en bois de Belgique avec plus de 3km de couloirs qui sont agrémenté de quatre tours et le but est en fait de rejoindre ces différentes tours dans un ordre bien précis. Dis comme ça, ça parait très simple mais cela demande tout de même pas mal de jugeotte.

Vous aurez un petit air de Fort Boyard puisque dans chaque tour, vous devrez répondre à une énigme et si vous trouvez tout et que vous parvenez à sortir de ce dédale, ce que j’espère, vous aurez droit à une petite surprise sucrée en guise de récompense.

Au niveau des prix : on tourne autour de 7€ par personne ( et 5,50 pour les enfants entre 4-15 ans)



Petit plus de cet endroit : le labyrinthe est loin d’être la seule activité de ce centre de loisirs puisque vous pouvez y retrouver une piste de DevalKart. C’est une piste de ski reconvertie en piste de Karting. Autant dire que c’est plus mouvementé que le labyrinthe. Pour les autres activités, vous y retrouvez également des classiques comme du tir à l’arc, du paintball, des parcours en trottinettes électriques ou encore du tir au pigeon mais version Lazer. Infos : Valdewanne