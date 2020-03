Les Frangines font chanter toute l'équipe du 8/9 avec leur tube "Donnez-moi"

Le duo Les Frangines formé par Anne Coste et Jacinthe Madelin, était invité sur le plateau du 8/9 pour parler de leur premier album éponyme. Les deux artistes ont interprété leur tube "Donnez-moi" en live et ont fait chanter Cyril, David, Fabian et Sara avec elles.

Une amitié de longue date

Les Frangines font chanter toute l'équipe du 8/9 avec leur tube

Fausses sœurs mais vraies amies, Les Frangines se connaissent depuis qu'elles ont 11 ans et partagent la même passion pour l'écriture et la chanson. Le nom du groupe souligne donc l'amitié forte qui les unit. Jacinthe Madelin raconte : "Cela fait une quinzaine d'années qu'on se connait. On a fait pas mal de choses ensemble, on a grandit ensemble puis on s'est pas mal suivies". Anne Coste embraie : "On était voisines, à la même école et puis on avait un peu les mêmes passions, on faisait du dessin, on écrivait beaucoup, on voyageait un peu ensemble".

D'après leur maison de disques, le duo, avant de se former, écrivait déjà des poèmes à l'âge de 12 ans, une information qu'elles démentent. Jacinthe assure : "C'est beau sur le papier mais pas du tout (...) par contre on a écrit très tôt toutes les deux". Anne précise de son côté : "On avait des préoccupations normales de nos âges, on ne récitait pas des poèmes. On se montrait ce que l'on écrivait, on avait l'impression de faire de la poésie mais en l'occurrence ce n'était pas de la poésie".