Les envies et souvenirs de vacances incroyables de l’équipe du "8/9 continue"

Cyril , Livia et Aaron vous accompagnent depuis plusieurs semaines lors de ces vacances d’été dans Le 8/9 et Le 8/9 continue. Pas de repos pour ce trio, prêt à vous faire passer une bonne journée avec des infos à la fois utiles et insolites pendant la période estivale . Ils ont toutefois tous les trois des envies d’évasion et des souvenirs de vacances atypiques… qu’ils vous dévoilent en exclusivité !

L’envie de découvrir la Belgique pour Aaron, la Coupe du monde 2006 fêtée à Mons pour Livia et le voyage de noces mystère de Cyril : découvrez les souvenirs de vacances improbables et conseils escapades de l’équipe du 8/9 continue.

Livia recommande de son côté une destination qu’elle connaît sur le bout des doigts : sa ville de Mons. Elle conserve d’ailleurs un souvenir estival particulier. "Je repense à l’été 2006 à Mons, quand l’Italie est devenue championne du monde. C’était la fête et en plus c’est l’année où ma nièce est née donc c’était franchement mon plus beau mois de juillet-août ".

"Si je pouvais proposer aux auditeurs de redécouvrir notre pays je le ferais" avance Aaron. "C’est quelque chose que je n’ai pas eu l’occasion de faire dans ma jeune vie mais je l’ai redécouvert en allant visiter l’Ardenne, et je n’ai pas terminé parce que je suis sûr qu’il y a aussi de chouettes endroits du côté de la Flandre. Je pense que si les personnes qui nous suivent sont intéressées de voyager pour pas trop cher, il y a de très bons coins. On n’a rien à envier à l’étranger ".

Cyril se remémore aussi son voyage le plus dingue : un voyage de noces mystère.

Il s’était envolé sans le savoir pour le Panama et puis la Colombie. "Le jour de notre départ on était à l’aéroport, et c’est là qu’on a découvert l’avion qu’on devait prendre. Mais comme il y avait une escale, même en étant dans l’avion, on ne savait pas où on allait. Cette expérience de partir en vacances sans savoir où tu vas, où tu as juste des indications sur le type de vêtements que tu dois prendre, c’est génial. À la base le Panama et la Colombie on n’aurait peut-être pas choisi cela comme vacances et on a découvert des endroits magnifiques. Ce n’est pas que lié à l’endroit mais c’est le concept de partir sans savoir où tu vas (qui est génial)".

L’animateur a même vécu une expérience insolite en Amérique du Sud : "Il y a des endroits comme à Medellin, où tu descends de l’hôtel et on te propose de la coke et des prostituées. Tu n’imagines pas cela en voyage de noces".

