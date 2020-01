"Les Émotifs Anonymes", l'histoire d'un miroir déformant de toutes les relations amoureuses!

Charlie Dupont et Tania Garbarski - Les Emotifs anoymes - © Tous droits réservés

Charlie Dupont et Tania Gabarsky - Le 8-9: l'invité - 22/01/2020 Les comédiens Charlie Dupont et Tania Garbarski pour la pièce de théâtre Les émotifs anonymes, adaptée du film du même nom avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Jean-René (Charlie Dupont) et Angélique (Tania Garbarski) sont deux grands émotifs. Pour eux, le moindre petit obstacle est une épreuve qui semble insurmontable. Leur passion commune pour le chocolat va les aider et les rapprocher. Jean-René et Angélique tombent amoureux. Trop émotifs, ils n’osent pas se l’avouer et une distance s’installe entre eux. Parviendront-ils à dépasser leur timidité maladie et à dévoiler leur