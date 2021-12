Les dernières confidences de Marco avant de rejoindre le cube de Viva for Life

A quelques heures de son entrée dans le cube de Viva for Life, Marco, l’invité du 8/9, se confie sur cette aventure unique.

C’est le grand jour du lancement de l’opération Viva for Life. Comme chaque année, 3 animateurs ont accepté de se faire enfermer et de réaliser 144 heures de direct non-stop en relais. Aux côtés de Sara De Paduwa et d'Ophélie Fontana, un petit nouveau, Marco Leulier qu’on retrouve généralement aux matinales de Tipik.

C’est un évènement fort attendu

L’animateur avoue être très impatient et excité de pouvoir participer à cette nouvelle aventure ! "J’ai eu l’occasion de visiter le cube à 2 étages hier il est magnifique et en ce qui concerne la Grande Place de Tournai, elle l’est aussi ! " C’est un évènement important souligne Marco. Ce qui lui a fait accepter de prendre part à cette aventure est le constat qu’en 2021, 80 mille enfants, soit 1 enfant sur 4 en Fédération Wallonie Bruxelles ; vivent sous le seuil de précarité. Rester les bras croisés et ne rien faire était inimaginable. D’une autre part, il y a aussi cette volonté de pérenniser des projets qui sont mis en place depuis 9 ans pour lutter contre cela avec des associations et en créer d’autres.

1 images © Tous droits réservés

L’enfermement ne sera pas facile

"Je vais souvent prendre l’air ici donc vous verrez un fou au second étage qui prendra des shoots d’air ! " Notre animateur appréhende plus la production car ils lui ont demandé : "Quelles étaient ses phobies ? " De quoi les inspirer pour quelques défis.

Dans tous les cas il assure : " Etre là pour la cause et donc se donner à 4000% ".

À LIRE AUSSI Défi Viva for Life : Vente de massepain - Liste du Bourgmestre de Jette

Un single aux airs de Noël pour le Viva for Life de la part de Tipik

"Avec les copains de la matinale de Tipik on s’est bien marré. On nous a donné le thème de noël, du coup on s’est dit qu’on allait donner un petit coup de pub pour le Viva for Life afin d’encourager nos auditeurs de Tipik à faire des dons, en chanson. On l’interprétera peut-être durant un live au Viva for life. "