Les conseils de David pour une lessive naturelle qui redonnera de l’éclat à vos vêtements

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

L’émission entame déjà sa 9ème saison et le succès ne se dément pas ! Autour de Cyril en maître de cérémonie, et de Christophe Grandjean pour l’info, on retrouve toujours Jérôme de Warzée et son célèbre Cactus ainsi qu’une joyeuse bande de chroniqueurs. Aux côtés de deux nouveaux venus : Thibault Roland pour le sport et Bruno Tummers pour la musique, on retrouve avec plaisir Cathy Immelen pour l’actu cinéma, David Jeanmotte et ses conseils pour être bien, Jean-Luc Fonck et sa composition musicale surprise. Chaque jour, une personnalité (artiste, chanteur, écrivain) rejoint l'équipe pour parler de son actualité.

Y en a du beau monde dans Le 8/9 !