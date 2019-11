Les clubs de foot internationaux dévoilent leurs pieds d'argile

On parle là des colosses européens (Bayern de Munich, Barcelone, Real Madrid etc) qui sont tous en train de dévoiler leurs pieds d'argile.





Le Barça battu à Levante, le PSG battu à Dijon, le Bayern humilié par Francfort.. Et on passe sur les déboires du Real, de Manchester United, de Naples, d'Arsenal... C'est les animaux malades de la peste... Ils n'en mouraient pas tous mais tous étaient frappés.



Alors, vous voulez une explication à tout ça?

Je peux vous dire quelle conséquence ça va avoir... C'est qu'avec cette crise des grands, le mercato de janvier va être plus chaud que jamais. Normalement, janvier, c'est toujours un mercato d'ajustement. On fait les finitions mais le gros-oeuvre, c'est pour l'été... Mais ici, ils font faire chauffer la carte de crédit...

Juste trois exemples de stars qui devraient bouger





Pogba, Bale et Mourinho: trois top stars qui devraient bouger d'ici la fin du mois de janvier (je vous ai mis Mourinho aussi parce qu'on oublie souvent que le mercato ça concerne aussi les entraineurs). Alors, vous vous dites "nous en Belgique, on s'en tamponne le coquillard"... sauf que le mercato, c'est un énorme jeu de dominos. Et ça nous touchera aussi. Et plus les grands clubs mettront des sous dans la machine plus le marché belge s'agitera aussi. Donc affaire à suivre.



Revenons à la Belgique.

Et à Hein Vanhaezebrouck qui a jeté un pavé dans la mare en disant qu'à Anderlecht, certains joueurs signaient parfois sans avoir passé de visite médicale. ça fait scandale surtout quand on regarde l'infirmerie anderlechtoise qui est bien remplie.



Il est parti d'Anderlecht avec un gros chèque et quand on a pris l'oseille, on évite de cracher dans la main qui vous a nourri. Ensuite, parce que j'ai passé quand même quelques coups de fil hier soir et on m'a dit "tonton Hein raconte n'importe quoi". La procédure est la même pour tous les jours: il y a une visite médicale qui se fait chez le docteur Declercq à Anvers (une sommité) et il y a des tests physiques qui se font chez Energy Lab à Gand. Et c'est le team manager qui supervise tout ça et qui rapporte directement à la direction générale mais le président n'a rien à voir là-dedans.