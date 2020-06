Les Belges paient 15 % de plus, tous produits et services confondus - © Sean Gallup - Getty Images

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 22/06/2020 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Dernière Heure : Les finances des écoles dans le rouge. - Sudpresse : Le Belge paye 47% de plus. - La Libre : Les grands rassemblements sans masques et sans distanciation fâchent les experts. - Sudpresse : La vie coûte 15% de plus chez nous. - Sudpresse : Stop aux réductions et abonnements à Walibi et Bellewaerde - Dernière Heure : Une reprise loin de sauver de nombreux restos et cafés. - Dernière Heure : Des masques pour rester soi-même.