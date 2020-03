Les Backstreet Boys reprennent leur tube "I Want It That Way" en étant confinés

Cette interprétation s'est ainsi déroulée le 29 mars dans le cadre du concert caritatif iHeart Living Room Concert for America. Après avoir appris récemment le probable réenregistrement de We Are The World , les États-Unis se relancent ainsi déjà dans la musique caritative face à la pandémie de coronavirus.

"Ce week-end, Elton John a eu une idée : il a rassemblé tous ses amis pour un long concert inédit. Il a appelé, Alicia Keys , Sam Smith ou encore Maria Carey et ce concert exclusif a été diffusé à la fois sur YouTube et sur Fox News, grande chaîne d'info en continu aux États-Unis. Le but évidemment est de sensibiliser les gens à faire des dons pour aider les soignants " explique Bruno Tummers .

Après les nombreux artistes européens qui se sont confinés chez eux et ont proposé des concerts acoustiques sur leurs réseaux sociaux , c'est au tour des chanteurs et musiciens américains de connaître la vie en confinement.

Les Backstreet Boys, comme d'autres artistes, se sont produits en étant confinés pour un concert caritatif face au coronavirus. Chacun chez soi, les cinq membres du groupes ont chanté via écrans interposés leur tube planétaire I Want It That Way. Bruno Tummers revient sur cette performance inédite.

"Les années 90 sont très tendances et les Backstreet Boys l'ont bien compris"

On retrouvait aussi les Backstreet Boys. "Ils étaient là tous les cinq mais dans des lieux différents. Il y en avait un à Los Angeles, un autre à Las Vegas par exemple. Ils ont réinterprété l'un de leurs gros tubes. On est en 1999 avec I Want It That Way, c'est un des gros succès du groupe aux côtés d'Everybody et I'll Never Break Your Heart" note encore Bruno.

Il s'agit donc d'une reprise inédite de ce tube, dont le clip a été vu près de 750 millions de fois sur YouTube et pour lequel l'album Millenium dont est extrait le single, s'est vendu à plus de 24 millions d'exemplaires.

"On a bien besoin pour le moment de se réfugier dans des valeurs refuges et en plus les années 90 sont très tendances, les Backstreet Boys l'ont bien compris et ils sont de retour" conclut Bruno Tummers.