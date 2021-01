Les astuces de David Jeanmotte pour se détendre en ce début d’année

Les fêtes de fin d’années et leurs 'excès' sont derrière nous. Il est donc temps de se remettre, ou de garder la forme pour l’année à venir. Voici quelques astuces pour rester détendu, pendant cette période hivernale et confinée, signées David Jeanmotte.

Un autre massage peut être réalisé sur votre visage, afin de favoriser la circulation et de drainer les toxines . La pratique régulière de ce massage entraînera la disparition des rougeurs et des petites rides proches des yeux. "Placez les pouces sur les extrémités des tempes. On ramène avec les trois doigts l’intérieur du centre du visage vers le front, pendant trois minutes" préconise le chroniqueur.

Les yeux doivent être préservés avec soin , d’autant plus qu’ils sont encore plus confrontés aux écrans avec le télétravail et le confinement. Pour y parvenir, détendez-les avec un automassage. "Mettez les doigts sur les tempes (NDLR : à un centimètre de l’angle externe de l’œil) et vous pouvez masser pendant deux minutes, deux fois par jour" conseille ainsi David Jeanmotte .

Pour aborder 2021 sur des bases saines et gommer les excès des fêtes, adoptez une alimentation équilibrée et riche en antioxydants.

"Tout ce qui est vert apporte de la chlorophylle au corps et tout ce qui est rouge apporte des antioxydants. Vous devez en manger le maximum pour détoxifier et donner en même temps de la force et du tonus à votre corps" commente David Jeanmotte. Bref, préférez les salades, baies et fruits, de vrais alliés détox pour garder la forme !

Le matin, optez pour une eau citronnée tiède, à boire à jeun, avec le zeste. "Il ne faut pas simplement presser le citron. Vous le prenez entièrement, et le lavez bien, l’idéal c’est de prendre un citron bio" propose le chroniqueur et relooker.

Le citron est en effet connu pour contenir des antioxydants et pour apporter des vitamines C "car il a plus de vertus dans l’eau chaude que dans l’eau froide" précise David.

