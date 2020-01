Les astuces bien-être de David Jeanmotte pour maigrir

1- Boire de l’eau chaude ou tiède. Voici notre première recette de grand-mère pour maigrir. Simple, peu chère et très efficace, l’eau chaude n’a également aucun effet néfaste sur la santé. Si l’eau chaude elle-même ne vous permettra pas de perdre du poids, boire entre 1.5 et 2 litres d’eau par jour au cours d’un régime vous aidera cependant à accentuer votre perte de poids.

Bien entendu, il est important de boire de l’eau plate et non gazeuse. Buvez votre premier verre le matin à jeun avant votre petit déjeuner. Cela aidera le corps à éliminer toutes les mauvaises toxines. Buvez ensuite tout au long de la journée.

2- Buvez de l’eau citronnée

L’eau citronnée est également très efficace lorsque l’on souhaite perdre du poids. Riche en vitamine C et en fer, le citron est reconnu pour ses nombreuses vertus sur la santé et pour son effet coupe-faim et brûle-graisses.

Pour préparer votre boisson, vous devez presser un demi citron et l’ajouter dans un litre d’eau. Vous pouvez boire jusqu’à 2 litres de cette boisson detox par jour.

3- Pensez au thé vert

Le thé vert est une boisson qui permet de perdre jusqu’à 80 calories par jour si l’on en boit de manière quotidienne. Il facilite aussi la digestion, draine le foie et transforme les graisses contenues dans le corps en énergie. Mais les avantages du thé vert ne s’arrêtent pas là. Cet ingrédient a aussi un effet coupe-faim et il permet de bien s’hydrater.

Pour préparer votre thé vert, faites bouillir de l’eau, ajoutez une cuillère à soupe de feuilles séchées et laissez infuser 3 minutes. Buvez de votre boisson 3 fois par jour.

4- Mangez des flocons d’avoine

Voici une autre recette de grand-mère pour maigrir : manger des flocons d’avoine. Riche en fibres, l’avoine est aussi reconnue pour son pouvoir rassasiant, mais pas seulement. Véritable allié minceur, cet ingrédient peut être incorporé dans un régime et dans de multiples plats (salades, fromages, crudités…).

En revanche, ne dépassez pas les trois cuillères à soupe d’avoine quotidiennes pour éviter quelques problèmes intestinaux. Il est aussi important de boire régulièrement.

5- Buvez du vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre est un aliment aux multiples avantages : il participe au bien-être, élimine les troubles intestinaux, brûle les graisses et facilite la perte de poids. Autres atouts du vinaigre de cidre : il a un effet rassasiant et il stimule le métabolisme.

Pour profiter des bienfaits de cette boisson, voici quelques conseils :

Avant chaque repas, buvez une cuillère à café de vinaigre de cidre.

Buvez deux cuillères à café de cet ingrédient 2 à 3 fois par jour.

6- Buvez de la tisane de cannelle

Les vertus de la cannelle sur la santé ne sont plus à démontrer et nos grands-mères l’avaient bien compris. Cet aliment est un brûleur de graisses et coupe-faim très intéressant, surtout lorsque’une envie de sucré subvient. D’ailleurs, remplacer le sucre par de la cannelle est une vieille recette de grand-mère pour maigrir. En plus de n’avoir aucun impact sur les poignées d’amour, la cannelle a aussi le pouvoir de booster le métabolisme, un phénomène qui accentue l’élimination des graisses.

Pour préparer votre tisane, il est nécessaire de faire infuser pendant 10 minutes une cuillère à soupe de bâtons de cannelle dans de l’eau bouillante. Cette boisson est à consommer dès le réveil et entre les repas.

7- Ne jetez pas l’eau de cuisson des artichauts

C’est une recette à laquelle on ne pense pas forcément, et pourtant ! L’eau de cuisson des artichauts fait partie des meilleures boissons amincissantes. Lorsque vous ferez cuire vos légumes, ne jetez donc pas l’eau, mais buvez-la. Celle-ci permettra d’éliminer toutes les mauvaises toxines présentes dans votre corps, mais pas seulement. Vous pourrez aussi profiter de son effet diurétique et amincissant !

Une astuce utilisée par nos grands mères depuis des décennies.

8- Ajoutez du persil dans vos plats

Le persil est un aliment populaire, mais que l’on incorpore pas forcément dans ses plats chauds ou froids. Si autrefois il était très utilisé, peu de personnes connaissaient ses effets minceur. Pourtant, le persil est un aliment aux nombreux bénéfices : effet diurétique, il limite la rétention d’eau et aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Cet aliment a aussi un effet minceur intéressant. N’hésitez donc pas à ajouter du persil dans vos plats !

Poivrez, poivrez et poivrez !

9- Le poivre est très utilisé pour épicer une recette et lui apporter un goût supplémentaire. Mais le poivre est aussi un véritable allié minceur ! En effet, il facilite la digestion ce qui permet de brûler les graisses plus rapidement et donc de perdre du poids. N’oubliez donc pas de faire comme nos grands-mères et de bien poivrer vos plats, sans en abuser évidemment !

10- Croquez dans une pomme

L’effet rassasiant de la pomme n’est aujourd’hui plus à prouver et nos grands mères le savaient bien. Ce fruit, riche en pectine et en fibres a donc le pouvoir de limiter la sensation de faim. Avaler une pomme avant un repas vous permettra ainsi de moins manger durant celui-ci.