Les 12 défis de Viva for Life : "Une façon sympa et originale de se mobiliser"

Vivez une expérience proche de celle des animateurs du cube à travers ce challenge digital et connecté ! Pour participer, c’est simple : mobilisez-vous et faites-vous parrainer par vos proches pour accéder à la liste des défis via une application.

Anne-Laure Macq et François Denamur étaient les invités du 8/9 pour présenter les 144h des Défis au profit de Viva For Life. L'animatrice a expliqué la démarche à suivre pour s'inscrire à ce challenge tandis que le chroniqueur a dévoilé son défi déjanté dans l'émission.

L'animatrice vous explique concrètement en quoi consistent ces défis connectés inédits : "Une semaine avant que les animateurs, Sara, Ophélie et Adrien n'entrent dans le cube, vous pourrez réaliser à la maison en famille ou en solo 12 défis". En résumé, les 12 défis de Viva for Life, c'est à la fois drôle et bienveillant :

La mobilisation citoyenne a toujours été très importante pour Viva for Life et malgré les restrictions liées aux mesures sanitaires, on compte encore plus sur vous pour faire exploser le compteur, tout en participant depuis chez vous à l'aventure de cette action de solidarité grâce à ces 12 défis à réaliser.

Inscrivez-vous dès maintenant à ce challenge unique sur le site web de Viva for Life . Vous recevrez alors les informations nécessaires pour la première étape avant les défis, celle de créer une page de collecte digitale . "On a une petite page de collecte, les gens viennent verser de l'argent, vous devez récolter minimum 200 euros et dès que vous les avez, vous recevez le code d'activation pour télécharger la fameuse application mobile pour réaliser ces 12 défis en six jours" précise encore l'animatrice.

Plus question d'hésiter donc, participez aux 12 défis et vivez Viva for Life de l'intérieur, à la maison, pour une expérience hors du commun !

Si jamais un défi vous paraît infaisable, vous disposez toutefois d'un joker pour l'éviter. "Ce sera Sara, Ophélie et Adrien, qui proposeront un petit bonus et qui est quelque chose de plus simple à faire, que le petit défi que l'on vous propose. Tout cela est très simple et très sympa en gros" promet Anne-Laure.

Par ailleurs, tous les défis sont prévus pour être réalisables à l'intérieur. "Ce sont des choses qui peuvent se faire vraiment à la maison, à son rythme parce que soit on fait deux défis par jour soit on décide d'un jour, le week-end d'en faire plusieurs avec les enfants" note l'animatrice qui rajoute que n'importe quel membre de la famille peut faire le petit défi, tous les membres de la famille ne doivent pas être présents à tous ces challenges.

François Denamur vous dévoile son défi

Parmi les 12 animateurs qui vous proposeront un défi, vous retrouverez le désormais incontournable et inimitable François Denamur, qui vous révèle en partie son défi, complètement à son image, déjanté : le Défi glouglou, une prestation artistique avec de l'eau dans la bouche.

Le chroniqueur et animateur vous en a fait une petite démonstration : muni d'un verre d'eau, il a tenté d'interpréter les tubes des éditions précédentes de Viva for Life (Henri PFR, Amir, James Blunt et Lost Frequencies) et de les faire deviner à Anne-Laure Macq et aux chroniqueurs du 8/9. Bref, attendez-vous à ce genre de défi : facile, ne nécessitant que peu de moyens, et très drôles.

Anne-Laure vous invite enfin à vous inscrire dès maintenant car il vous faut d'abord le temps de collecter le minimum des 200€. Car oui, vous pouvez même récolter beaucoup plus : "C'est ce qui est fantastique, ceux qui ont déjà ouvert leur page sont à 400, 500, donc cela veut dire que c'est vraiment possible" se réjouit-elle.

Les 144 heures de défis au profit de Viva for Life, c'est donc l'occasion parfaite d'être plus que jamais solidaire en faveur de l'enfance précarisée et de s'amuser durant cette période confinée ! Faisons de 2020 l'année de la solidarité !

