Lendemain difficile ? Découvrez les remèdes naturels de David Jeanmotte contre la gueule de bois !

Durant cette période des fêtes, et surtout à l’approche du réveillon du nouvel an, David Jeanmotte prend une longueur d’avance et vous dévoile ses remèdes 100% naturels contre les lendemains difficiles. La soirée a été géniale, mais voilà : Nuit blanche, pas assez dormi, trop bu et trop mangé… le réveil l’est beaucoup moins. Vous avez la migraine, l’estomac retourné, la nausée, mal à la gorge… Pas de panique, car David Jeanmotte vous propose des remèdes pour chacun des maux propres à une gueule de bois. Bien évidemment, vos meilleurs alliés le citron et la banane sont toujours les meilleurs remèdes, mais ils ne sont pas les seuls !

Remède contre le mal de tête : La menthe poivrée

Elle calme les troubles digestifs et apaise aussi les élancements et les migraines : c’est un véritable antalgique. Comment l’utiliser ? Ce remède s’utilise sous forme d’huile essentielle. Appliquez 1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée sur le front et sur les tempes en lents massages circulaires. Attention aux quantités : trop d’huile essentielle peut brûler la peau, et il convient d’éviter le contact avec les yeux. Efficace en 15 minutes ! Attention, ce remède est à éviter pour les femmes enceintes.

Remède contre la nausée : Le gingembre frais

Comment l’utiliser ? En tisane ! Mettez à infuser une cuillerée à café de gingembre séché (ou 3 lamelles râpées) durant 10 minutes dans une tasse d’eau bouillante. Buvez après avoir filtré la tisane. Efficace en 30 minutes ! Si besoin, on peut renouveler l’opération une heure après. Les bienfaits antinauséeux de cette épice aux multiples vertus, y compris aphrodisiaques, sont reconnus par l’Organisation mondiale de la santé depuis 1999. La racine du gingembre qui stimule la sécrétion biliaire et l’activité de certaines enzymes digestives, favorisant ainsi l’élimination des graisses en excès, contient aussi des gingérols, capables de bloquer au niveau du cerveau les récepteurs responsables des nausées.

Remède contre les maux de gorge : La lavande !

Si vous avez trop chanté, fumé ou crié et que vous vous réveillez avec un mal de gorge et la voix éraillée, la solution naturelle est la lavande. En effet, cette plante odorante a des vertus relaxantes, mais pas que. Comment l’utiliser ? En tisane également ! Jetez 5 grammes de fleur de lavande dans 1 litre d’eau bouillante. Laissez infuser 15 minutes, avant de filtrer et de boire. Efficace en une journée ! Cette infusion parfaite est également recommandée pour faire disparaître les légères migraines et lutter contre l’insomnie. On peut aussi prendre, tous les quarts d’heure, une cuillerée de sucre en poudre imbibée de jus de citron.

Remède contre les brûlures d’estomac : Les racines de réglisse

Trop de café et d’alcool pour tenir jusqu’au bout de la nuit ? Un conseil préalable : Oubliez le verre de jus d’orange ou de pamplemousse et leurs vitamines C. Votre estomac est suffisamment acide, pas la peine d’en rajouter ! La solution naturelle : les racines de réglisse. Antispasmodique, cette plante aide à mieux digérer et soulage les douleurs car elle tapisse l’estomac. Comment l’utiliser ? En décoction. Versez 50 g de racines de réglisse dans 1 litre d’eau froide. Faites bouillir 15 minutes. Filtrez avant de boire une grande tasse de ce breuvage. Efficace en 1 heure ! Pour calmer les brûlures d’estomac, on peut aussi boire un verre d’eau dans lequel on a mélangé de la farine ou fécule de maïs, comme la Maïzena, ou encore boire le jus d’une pomme de terre écrasée. Enfin, les jus et les bouillons de légumes calment aussi les brûlures d’estomac.

La classique : Le citron !

Si vous avez un mal de crâne atroce, des vertiges, mal au foie, au cœur et au ventre… Pour la totale, la vraie gueule de bois, une solution globale naturelle : Le citron. Il faut toujours avoir un citron chez soi. Bio, de préférence, pour pouvoir consommer son écorce. Aucun fruit n’égale ce champion de la détox. Aux changements de saison, et surtout au printemps, le citron vous permet de nettoyer votre organisme des toxines accumulées pendant l’hiver, tout en lui apportant un petit coup de fouet bienvenu. Sa pulpe miraculeuse contient de l’acide citrique et son écorce est recouverte d’une essence puissante : Idéal pour éliminer les toxines, purifier le système digestif et calmer illico vomissements et maux de tête ! Comment l’utiliser ? En boisson, chaude ou froide. Pressez un citron et avalez le jus à jeun. Ou bien, rincez-le et coupez-le en morceau avec sa peau et faites-le bouillir 10 minutes dans 1 demi-litre d’eau avant de boire la préparation dans une grande tasse. Efficace en 1 heure ! Ou encore : Diluez 2 gouttes d’huile essentielle de citron, avec 1 goutte de menthe poivrée et 1 goutte d’huile essentielle de basilic dans 10 ml d’huile d’amande douce puis respirez et appliquez sur le haut du buste lors des nausées. Imparable !

Le bonus magique : Mangez des bananes !

Pour éliminer les toxines dues aux excès, après avoir bu un grand verre d’eau pour vous réhydrater, mangez des bananes ! Riche en vitamine B6, ce fruit est une excellente source de potassium (411 mg pour 100 g). L’alcool étant diurétique, en mangeant une banane vous ferez remonter votre taux de potassium sanguin et favoriserez la dispersion des traces alcoolisées dans votre organisme. Solide ou en smoothie, la banane est l’arme fatale contre la gueule de bois.

