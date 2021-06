Le Yoga : un sport qui fait un bien fou et qui plaît de plus en plus aux Belges

Yoga - 21/06/2021 L’intérêt de ce sport, c’est qu’il fait du bien au-delà de la simple séance “sportive” : on y découvre vite les bienfaits de la respiration. Cela a l’air tout bête, mais on ne sait plus respirer aujourd’hui : on respire de façon mécanique et inconsciente. Or respirer en conscience, c’est tout bénef pour le corps, le mental et l’émotionnel.