A ce stade-ci de la compétition, on a l’impression que le Club de Bruges et le Sporting de Charleroi (qui doit encore disputer un match de retard) sont assurés de jouer le top 4 et les play-off.

Qui sera dans le top 4 ?

Le Standard et Anderlecht seront'ils dans le top 4 à l'issue de la phase classique ? - © Tous droits réservés

Pour l’instant le Standard est 4e, il est donc dans les temps. Le souci c’est la manière "On sent qu’un moment le fil va se rompre. Après le bon point pris face au FC Bruges il y a un mois, le Standard a été balayé en EL (défaite contre les Rangers, Benfica et Poznan), défaite à St Trond, courte victoire in extremis face au KVO, un point très difficile contre l’Antwerp et à une minute près, un point à domicile face à Eupen samedi soir" déclare Eby.

Au Standard, la manière fait défaut

Force est de constater que Philippe Montanier se perd un peu et doit composer avec la blessure de Van Heusden et devant il manque un finisseur. Donc c’est compliqué et Philippe Montanier doit trouver des solutions après un début de saison très moyen (en EL et en championnat). "S’il est battu à Anderlecht, sans la manière, son statut risque bien de vaciller…"

Anderlecht ne va pas beaucoup mieux

Hier encore, les Mauves n’ont été dangereux que quand ils ont opté pour un jeu direct en fin de match. Avant cela c’était du pousse balle assez lent. Vincent Kompany a-t-il les joueurs pour jouer comme il l’entend ? Pas si sûr et on a déjà eu ce débat sur le plateau du 8/9. Contre l’Antwerp le Sporting avait laissé la possession à l’adversaire avant de le battre en contre.

A ce stade de la compétition, Anderlecht est 7e et il doit même s’inquiéter du Cercle de Bruges (qui est à 3 points mais qui a match de retard à jouer) et OHL qui compte deux matchs de retards.

Genk, l’Antwerp, le Beerschot, le Standard et Anderlecht

Cinq équipes donc pour deux places. Aujourd’hui Anderlecht et le Standard ont donc 40 % de chance d’accéder au top. "Une statistique qu’il faut toutefois pondérer. Le Standard a son sort en mains et 2 points de plus que les Mauves." Le Standard y verra plus clair le soir du 16 décembre. Il aura joué contre et à Anderlecht, Malines à domicile, Gand et Courtrai là-bas. Avec en plus la fatigue liée aux matches européens.

En guise de conclusion, cela serait "Top" d'avoir un tableau tel que : le FC Bruges, le sporting de Charleroi, le Standard et Anderlechtjouer les play-off. "Mais honnêtement je n’y crois pas. Une des 2 équipes peut-être. Les 2 non. J’espère me tromper."