Le split hair ou le wob sont les nouvelles tendances pour la coiffure

Le style "Wob" ou "carré flou"

Le style "Wob" ou "carré flou" - © Leland Bobbe - Getty Images

Selon la Dernière Heure, au niveau de la coupe féminine, les tendances restent sages et intemporelles, du carré strict aux coupes dégradées. On voit aussi revenir en force la frange sous toutes ses formes. Les plus téméraires tenteront les asymétries mais il faut bien avoir conscience que les excentricités capillaires demandent toujours plus d’entretien. Pour Sarah de Paduwa, "le carré flou c'est pratique pour celui qui ne veut pas faire de brushing".

Pour les filles un peu plus âgées : c’est le Wob qui a la cote. "Wob, c’est la contraction des mots anglais "wavy" et "bob" : c’est donc le carré flou avec un seul maître-mot, le naturel" ajoute Cyril. On l’a vu sur Beyonce, Emma Stone ou encore Jennifer Lawrence et Taylor Swift. On aime son petit côté sophistiqué et sauvage à la fois. Pour un petit côté rétro, on peut lui ajouter une frange rideau.