Le retour des "Filles d’à côté" ? Le producteur Jean-Luc Azoulay l’envisage sérieusement

Après le retour annoncé de "Premiers baisers", Jean-Luc Azoulay, producteur phare des séries AB Productions, a annoncé qu’il planchait également sur un nouveau projet : le retour des "Filles d’à côté", sitcom culte des années 90.

Alors que la chaîne américaine HBO annonçait le retour de la série Sex and the City il y a peu, les productions françaises qui ont marqué leur temps ne manquent pas de se prêter au même jeu. Dans le Zap Télé du 8/9, Sara De Paduwa explique que l’annonce d’un potentiel retour de la sitcom a été distillée par Jean-Luc Azoulay : "C’est "THE" monsieur AB Productions avec "Premiers Baisers", "Hélène et les garçons", etc. Après un retour de Premiers Baisers où on retrouverait toute la bande qui est partante pour revenir quelques années plus tard, ce serait donc également le grand retour des Filles d’à côté, même si ça reste encore du conditionnel."

L’heure est donc à la renaissance pour de nombreuses séries emblématiques. Si certains y voient un manque d’originalité ou l’occasion de relancer un juteux business, d’autres, parfois empreints de nostalgie, seront par contre ravis de retrouver les personnages qui les ont fait vibrer dans de nouvelles aventures sur le petit écran… et souvent avec quelques rides en plus. "C’est plus facile de faire exister une marque qui a déjà existé et eu du succès que de lancer une nouveauté. C’est un argument marketing pour les chaînes et pour nous c’est plaisant car on maîtrise un univers et ses personnages", explique ainsi Jean-Luc Azoulay.