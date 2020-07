Le réseau 5G et la santé : on fait le Point! - © alexsl - Getty Images

Le réseau 5G et la santé : on fait le Point! - © alexsl - Getty Images

La 5G débarquera officiellement en Belgique dès le 1er août. Un pas de plus vient d’être fait dans le déploiement de cette nouvelle technologie. Mais plusieurs voix s’élèvent depuis des mois et se montrent réticentes face à son arrivée. Le débat est loin d’être clos et ne fait que commencer. C'est un des sujets que Cyril a pointé ce matin dans le revue de presse du 8/9 qui évoque le lien entre la mise en place du réseau 5G et la santé.

5G : la bataille des ondes est lancée Le réseau 5G et la santé : on fait le Point! - © Tous droits réservés Cyril explique que l’IBPT a octroyé des droits d’utilisation provisoire à cinq opérateurs. Les éditions Sud Presse notent encore que que la présence de la 5G se précise de plus en plus. Le mercredi 15 juillet, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a octroyé des licences provisoires de bandes de fréquences à cinq opérateurs : Cegeka, Entropia, Orange, Proximus et Telenet. Ces droits permettent à ces derniers de développer la 5G dans la bande de fréquences radioélectriques 3600-3800 MHz en attendant la vente des bandes officielles. En effet, l’État détient les droits de ces dernières et il n’a pas eu d’accord avant la chute du gouvernement. En plus, un an peut s’écouler entre l’accord politique et l’organisation des enchères. "Nous avons des obligations européennes à suivre avant le 31 décembre. Nous avons donc décidé de proposer cette solution afin de débloquer la situation", explique Jimmy Smedts, porte-parole de l’IBPT, le régulateur des tél

Des recours seront introduits Le réseau 5G et la santé : on fait le Point! - © Tous droits réservés Cyril développe encore qu'en Wallonie, plusieurs voix s’élèvent aussi contre l’implémentation de cette nouvelle technologie. Ottignies/Louvain-la-Neuve, Crainhem, Namur, Tournai, Arlon, Gembloux, Châtelet et Waterloo ont fait part de leurs craintes. "Certaines communes wallonnes nous ont demandé de suspendre l’activation de la technologie 5G sur leur territoire, c’est ce que nous avons fait", réagit Haroun Fenaux. Un groupe d’experts a été mis en place à la demande du Gouvernement wallon. Quatorze experts pluridisciplinaires se pencheront sur la 5G et devront "évaluer, dans une première phase, le déploiement des technologies en matière de transmission de données (5G et autres) sur le plan environnemental, de la santé publique, de l’efficacité économique, de la sécurité des données et de respect de la vie privée".

De plus en plus d'objets connectés Votre quotidien explique encore que les applications de la 5G sont nombreuses. En plus de permettre le développement de nouveaux smartphones encore plus performants et des applications plus complexes, la 5G devrait permettre la mise en circulation des voitures autonomes ou la régulation du trafic. L'exemple le plus parlant pour justifier une latence très faible est la possibilité de diagnostic ou de chirurgie à distance par un médecin. Les appareils devront donc répondre en temps réel, le plus rapidement possible. Selon Roberto Viola, "le nombre d’objets connectés d’ici 2020 est estimé entre 20 et 50 milliards". Actuellement, ce nombre s'élève à 11,2 milliards selon une étude de l'Idate, un institut européen de l’économie numérique.

L'article complet est à découvrir dans les éditions Sud Presse de ce mardi matin.