Le premier téléthon en faveur du climat!

Presque atteint, l’objectif de la soirée, filmée dans un parc de loisirs en plein air proche de Copenhague et retransmise en direct sur la chaîne publique TV2, était de récolter 20 millions de couronnes (2,7 millions d’euros) pour permettre de planter un million d’arbres dans le pays scandinave. Les premiers arbres devraient être plantés entre fin octobre et fin novembre sur des aires protégées appartenant à certaines municipalités bénévoles, à l’État ou à l’Église du Danemark., a expliqué Kim Nielsen, directeur de la fondation “Growing Trees Network”, qui participe au projet.AFP“C’est la première fois qu’une émission caritative télévisée se concentre sur les problématiques climatiques, c’est très excitant”

Quand une roulotte se transforme en galère. Pas rien de développer de nouveaux modes d’habitat. En voici la preuve. "Étudiante recherche jardin pour y placer sa tiny house". C’est la demande relayée par une amie de Coraline sur Facebook. Quasi un SOS. Coraline Langer ne voulait pas de kot pour étudier à l’ULg d’Arlon. Cette étudiante de 23 ans de Malmedy, désespère de dénicher un emplacement pour sa petite maison en bois. Et ce n’est pas gagné. Loin de là! Sa requête: un terrain plein sud pour ses panneaux photovoltaïques et un accès à l’eau qu’elle paiera. Ne lui parlez pas de roulotte ou de caravane, sa tiny, c’est bien plus: "Dans une grande maison, on accumule plein de choses inutiles". Une philosophie de vie donc. Elle récupère l’eau de pluie, a des toilettes sèches et monte dans la mezzanine par un mur d’escalade. Cosy et sympa.

Coraline cherche un terrain pour sa tiny house à Arlon. L’étudiante à l’ULg se retrouve sans rien et on rentre ce lundi!

C’était le 18 septembre 2009, il y a juste dix ans : 65.000 Liégeois assistaient à l’inauguration de leur nouvelle gare, en présence du prince Philippe. Depuis, elle n’a cessé d’émerveiller les amateurs d’architecture du monde entier au point de devenir le nouveau symbole de Liège, avant même le Perron.

Inaugurée il y a tout juste 10 ans, la nouvelle gare de Liège représente aujourd’hui la ville dans le monde entier

Certains la trouvent trop grande pour Liège ou pas assez fonctionnelle pour les usagers. Mais personne ne peut nier que la nouvelle gare de Liège est un chef-d’œuvre d’architecture.

Imaginée par l’architecte catalan Santiago Calatrava, portée à bout de bras par le liégeois VincentBourlard, patron d’Eurogare, il aura fallu huit ans pour qu’elle sorte de terre, mais près de 30 ans de lobbying politique des forces vives liégeoises pour que le TGV fasse un arrêt à Liège et pour qu’on lui construise un écrin digne du réseau européen. Elle est d’ailleurs depuis sans cesse classée parmi les dix plus belles gares du monde, que ce soit sur des sites internet de voyageurs que dans des revues d’architecture. Et elle se retrouve chaque jour photographiée des centaines de fois par ses voyageurs et ses visiteurs.

La nouvelle gare de Liège va passer ce mercredi le cap des dix ans et pourtant la SNCB ne prévoit rien pour fêter ce bel anniversaire. Aucune cérémonie, même pas un communiqué. " L’heure n’est plus à la construction de gares prestigieuses et il y a eu trop de polémiques sur leurs coûts ", explique-t-on en interne.

Qu’à cela ne tienne, La Meuse va prendre le relais et faire le point sur ses dix années de fonctionnement, ainsi que sur le retentissement qu’elle donne tous les jours de Liège à l’étranger. Contrairement auxcraintes du départ, elle n’est pas devenue sale et elle n’a pas… rouillée. Et elle voit passer chaque jour plus de 36.000 voyageurs.

Pour pailler aux principales critiques, des canons à chaleur ont été commandés pour les mois d’hiver et des bancs ont été ajoutés sur les quais.

Et pour couronner le tout, elle va être prochainement proposée au classement.