Le nouveau Lost Frequencies qui vous fera danser, Jérémy Frérot dans sa "Meilleur vie"

Après les nouveaux titres de Kid Noize et Vianney la semaine précédente, Bruno Tummers vous partage de nouveaux morceaux émanant également pour l’un d’un DJ en la personne de Lost Frequencies , et pour l’autre un chanteur et guitariste qu’est Jérémy Frérot .

Le DJ belge Los Frequencies et le chanteur français Jérémy Frérot se démarquent avec un single qui plaira l’un à la jeune génération, l’autre au grand public. Bruno Tummers vous en dit plus sur ces titres.

© Sony

Les DJ belges sont bien représentés ces dernières années avec Henri PFR ou Alex Germys pour ne citer qu’eux. Parmi tous ceux-ci, outre Dimitri Vegas & Like Mike, c’est le Bruxellois Felix De Laet, plus connu sous le nom de Lost Frequencies, qui s’exporte le mieux. "C’est lui qui a la plus grande carrière internationale, il cumule des milliards de streams sur les plateformes" indique Bruno Tummers, rappelant le carton qu’avait réalisé son premier mix, Are you with me, numéro un dans plusieurs pays d’Europe en 2014.

Il a joué partout depuis et même sur le toit du Palais royal en 2020. Il enchaîne les singles et EP, même une collaboration avec James Blunt sur Melody en 2018, et propose son premier titre en 2021 avec Rise.

Le chroniqueur musical de VivaCité signale que l’artiste de 27 ans vient de signer dans une grande maison de disques, à savoir Sony, "peut-être pour avoir un peu plus de notoriété car c’est un nom qu’on connaît mais pas forcément son image, il n’est peut-être pas très identifié dans le grand public".

Ce titre de Lost Frequencies, dont vous entendez d’autres morceaux sur VivaCité, devrait correspondre à un public d’adolescents.