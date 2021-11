Le nouveau livre de Bruno Solo joue avec les grands personnages de l’Histoire : "Je peux avoir de l’empathie pour eux"

Bruno Solo était l'invité du 8/9 pour présenter Les visiteurs d’Histoire – Quand l’histoire de France s’invite chez moi. Ce nouveau livre allie récit historique et humour caustique et léger sur les grands noms de l'histoire française qui ont eu une influence sur sa vie.

Bruno Solo était l’invité du 8/9 pour présenter son nouveau livre Les visiteurs d’Histoire – Quand l’histoire de France s’invite chez moi. Il allie récit historique et humour caustique et léger sur les grands personnages de l’histoire française qui ont eu une influence sur sa vie. Bruno Solo est féru d’histoire depuis sa tendre enfance. C’est ce qui lui a donné l’envie d’écrire ce livre complètement loufoque dans lequel il convie chez lui, le temps d’un dîner imaginaire, des célèbres personnages de l’Histoire de France. Il voit ainsi défiler chez lui Clovis, le sage Éloi, ministre de Dagobert, Aliénor d’Aquitaine, reine de France puis d’Angleterre, Louise Michel, institutrice féministe, Christine de Pizan, écrivaine… Avec des invités d’un tel calibre et un Bruno Solo en hôte curieux et mordant, la soirée promet d’être animée ! Au fil de la conversation, Bruno n’hésite pas à poser les questions qui fâchent. Reste à découvrir comment réagiront ses invités…

Prendre appui sur l’Histoire pour raconter son histoire

Les visiteurs d’Histoire – Quand l’histoire de France s’invite chez moi émane de l’esprit farfelu de Bruno Solo. L’acteur français de 57 ans ne néglige cependant pas l’étape préliminaire la plus importante lorsqu’il s’attaque à l’Histoire avec un grand H : travailler avec l’aide de chercheurs et d’historiens. Un choix logique pour celui qui anime l’émission de télévision historique de France 5, La guerre des trônes et qui se présente donc comme "un narrateur, un passeur d’histoires". Cette idée loufoque lui trottait dans la tête depuis un certain temps mais la période du confinement lui a permis de trouver un angle intéressant pour se démarquer de la rigueur scientifique. "À la différence des chercheurs et des historiens, je peux avoir de l’empathie pour mes personnages. Je ne suis pas juste obligé de faire du factuel et d’être objectif. Il fallait donc que je les lie à mon histoire (NDLR : Éloi a créé le quartier du marais à Paris où il a grandi, il aurait dû jouer le politicien et résistant français Georges Mandel dans le film sur De Gaulle de Gabriel Le Bomin,…). Le meilleur moyen de parler et d’échanger avec eux, comme dans la vraie vie, c’est de se réunir autour d’une table, pendant un repas" explique-t-il.

Un ton léger

Inventer une telle histoire sur l’Histoire relève donc d’un exercice périlleux pour Bruno Solo. Il mélange subtilement les genres, utilisant le ton léger et désinvolte des pièces de théâtre pour atténuer la pure érudition. Il demande par exemple à Clovis de ranger ses armes dans son vestiaire à son arrivée. Lorsqu’il décrit cet illustre personnage de France, il tente a contrario d’être le plus proche de la réalité. "Je suis obligé par souci d’honnêteté et de rigueur historique de donner toutes les versions de plusieurs historiens qui ont écrit sur lui, et qui ne sont pas tous d’accord avec certaines dates dont celle de son baptême. Elles sont parfois à une dizaine ou quinzaine d’années près" révèle-t-il. L’auteur taquine aussi ses hôtes de la soirée. Il chante par exemple la chanson du roi Dagobert à son ministre, Éloi. Ce dernier réagit amèrement à cette chanson. "Éloi est d’une vertu presque intimidante et lorsque je lui chante cette chanson, il se sent un peu humilié et vexé que l’Histoire n’a retenu que cela de lui. Je suis obligé de lui préciser qu’il s’agit d’une chanson écrite sous la Révolution pour se moquer de Louis XVI. Pour lui faire plaisir, je détourne la chanson Ella, elle l’a de Michel Berger chantée par France Gall, une chanson magnifique, en 'Eloi, il a quelque chose en lui que les autres n’ont pas'".

Une éventuelle adaptation théâtrale

Ce dîner rocambolesque pourrait-il être adapté sous une autre forme ? Bruno Solo songe à une adaptation au théâtre où il jouerait plusieurs personnages en solo, mais sans aucune certitude. "J’aime l’idée que les livres restent des livres. Des adaptations sont parfois décevantes, mais comme je suis un homme de spectacle et de théâtre, au fur et à mesure que j’écrivais, je me suis aperçu qu’il y avait quelques histoires susceptibles d’être jouées sur scène. Peut-être que je réfléchirai à cette idée, qui m’a déjà été proposée" déclare-t-il. Outre son livre, le comédien se produira le 19 décembre au Forum de Liège pour 10 ans après de David Foenkinos et sera bientôt dans l’émission anniversaire des 20 ans de Caméra Café.

