Le nouveau livre d’Alexandre Jardin vous fait vivre l’histoire d’amour parfaite

Frédéric Sauvage est romancier et ne croit plus du tout au grand amour. Alors c’est à travers ses romans et ses personnages qu’il le vit par procuration.

Alexandre Jardin était l’invité du 8/9 pour son nouveau livre La Plus-que-vraie , qui conte l’histoire d’amour idéale et rocambolesque par excellence. Une histoire enivrante et poétique que l’auteur aurait ensuite lui-même vécue.

Cet amour absolu, il assure l’avoir vécu… juste après avoir terminé la rédaction de ce nouveau roman. "Je pose le livre chez Albin Michel. Deux jours après je publie un tweet, une femme répond un vers magnifique. Je l’appelle et je rencontre l’amour de ma vie. Elle me dit : 'J’habite Waterloo'. J’ai cru que c’est en Belgique mais c’est en Ontario. Ce n’est pas grave, c’est une femme que je n’ai jamais vue, que je vais peut-être voir le mois prochain si le Canada s’ouvre. On s’est écrit 4200 pages et c’est mieux que dans mon livre".

" J’ai écrit tout ce que je voulais vivre et je l’ai jeté dans un bouquin . Je remets une histoire d’amour comme ce qu’il faut exactement vivre. On a le droit d’exiger l’absolu complet" résume-t-il.

On croit généralement que ce genre d’histoire d’amour ne se vit que dans les romans, mais l’écrivain assure en être la preuve : une telle rencontre est possible. Sa véritable histoire d’amour ressemble pourtant un peu à celle décrite dans son nouveau livre. Un lien qui semble logique pour le principal intéressé : "C’est comme une répétition, une méditation. Vous créez une sorte de champ magnétique où vous dites ce que vous voulez et la vie de temps en temps se débloque".

La suite de l’histoire semble sortie d’un conte de fée, l’agent immobilier ayant été très réceptif à sa demande. "Quand on demande de la poésie on tombe sur un type qui nous emmène dans un endroit poétique" justifie le romancier de 56 ans. "Je n’avais pas un rond, on a trouvé un arrangement avec un banquier qui voulait que notre histoire d’amour marche. Elle a acheté 40 meubles sur Leboncoin tous mes copains en France et en Belgique sont allés chercher les meubles et je ne sais pas où les stocker. Un ami qui a un château m’a dit : 'C’est un conte de fée donc il faut un château pour les stocker'".

Alexandre Jardin s’identifie également à son personnage principal, Frédéric Sauvage, qui souhaite vivre une histoire d’amour rocambolesque.

"Le type fuit dans les livres parce que l’idéal n’arrive jamais. À un moment il arrive dans un hôtel à Bordeaux et croit que ce n’est plus possible cette espèce d’absolu. Il y a une fille qui est là. On leur dit (à la réception) : 'Monsieur Sauvage, Madame Sauvage, on va vous surclasser'. Il regarde la dame, ne la connaît pas mais ils ont le même nom. À la réservation ils ont cru que c’était un couple et on les surclasse. La fille le regarde et au lieu de dire ce n’est pas moi, elle dit 'Oui'. Ils vont jusqu’à l’ascenseur avec leur sac et le roman commence" raconte-t-il.

Mais cette romance ne fait en réalité que commencer pour le héros de La Plus-que-vraie. Frédéric est emmené dans un jeu de piste géant par cette inconnue, fait de SMS, de lettres, de provocations, et de changement de règles.

"Ils vont jouer avec les règles et s’aperçoivent qu’on peut changer les règles dans un couple et qu’il est peut-être fait pour changer les règles" indique l’auteur. Des mots ne peuvent pas être prononcés et des sujets ne peuvent pas être évoqués par exemple.