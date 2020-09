Jouer deux matches en moins d’une semaine, est-ce de trop ?

Le foot belge est-il formaté pour jouer autant de compétitions en aussi peu de temps ? - © Tous droits réservés

C’est la question que notre chroniqueur s’est d’abord posée samedi soir. "Quand j’ai vu que La Gantoise qui allait mieux ces derniers temps, s’est inclinée à domicile face à OHL. Les Gantois étaient sans doute un peu fatigués après leur match joué mercredi en préliminaire de la Ligue des Champions. Mais c’était peut-être le fruit du hasard; une coïncidence" confie Eby.

Hier lorsque l’on voit le Standard trébucher contre Zulte Waregem. "On notera que Le Standard a joué jeudi en Europa League. Et puis il y a eu hier soir le Sporting de Charleroi, leader autoritaire qui trébuche à Mouscron bon dernier. Charleroi avait battu tout le monde jusque-là. Victoire à Bruges notamment, OHL, Zulte Waregem contre l’Antwerp…; Un nul contre une équipe qui n’avait marqué que 2 buts jusque-là. Notez que Charleroi avait joué jeudi en Europa League. "La fatigue physique et mentale donc a pesé. Les 3 indices (Gand, Standard, et Charleroi) convergent".

Et si on compare avec la compétition en hockey : les Red Lions et les Red Panthers ont par exemple enchaîné deux matches face à l’Allemagne cette semaine. "Mais en hockey on multiplie les changements à l’infini. Et les efforts et les courses sont différents." La préparation des hockeyeurs est différente" précise encore Eby.

Il y a différentes manières d’appréhender la chose : au Standard, Philippe Montanier, le coach, a opéré 5 changements dans son onze de départ. Selon notre chroniqueur, "au sporting de Charleroi, le noyau est plus étriqué, et l’entraîneur a opéré 2 changements dans son 11 de départ. Et les joueurs étaient lessivés en fin de match. Le souci et il est majeur, comment vont faire nos 3 clubs engagés cette semaine sur la scène européenne ? Gand, Charleroi et le Standard vont représenter la Belgique cette semaine."

La Belgique du foot a tout à gagner à proposer plusieurs clubs en coupe d’Europe. Plus on est nombreux, plus on est bons, mieux notre coefficient se porte.

Alors pourquoi ne pas les avoir autorisés à remettre les matches de ce Week-end pour leur permettre de mieux préparer l’Europe ? Cette saison on le sait est particulière, le règlement a changé. Le calendrier est surchargé à cause du Covid évidemment. Dommage car le Lech Poznan et Fehervar les adversaires du Sporting de Charleroi et du Standard ont bénéficié de cette aubaine. "Ils n’ont pas joué ce week-end. Ils seront donc plus frais que le Standard et le Sporting" conclut notre chroniqueur Eby Brouzakis.