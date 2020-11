Le duo iconique Loïc Nottet et Laura Tesoro, Hooverphonic de retour avec sa chanteuse originelle

Hooverphonic est de retour avec sa chanteuse originelle et Loïc Nottet s'est associé à Laura Tesoro, la gagnante de The Voice Van Vlaanderen sur un nouveau titre. Analyse et décryptage par Bruno Tummers dans Le 8/9.

Le groupe avait créé la sensation il y a tout juste vingt ans avec l'album The Magnificent Tree. Pour célébrer cet anniversaire, les trois membres originels ont enregistré une version 2020 du tube Mad About You. "Elle est très semblable à celle d'il y a 20 ans, qui est juste un petit peu reliftée. Il y a un album qui sera prévu en 2021 et ce sera donc Geike qui participera à l'Eurovision" pointe le chroniqueur musical de VivaCité .

© Sony

Si la Liégeoise Sandra Kim a remporté The Masked Singer en Flandre, ce n'est pas non plus la seule actualité musicale qui lie les deux grandes communautés linguistiques de la Belgique en ce mois de novembre. Loïc Nottet a ainsi réalisé un duo avec Laura Tesoro, talent de la saison 3 de The Voice van Vlaanderen et qui avait représenté la Belgique en 2016 à l'Eurovision avec What's the Pressure.

Outre leur timbre et l'univers pétillant et entraînant, les deux chanteurs belges ont donc aussi comme point commun leur participation à la fois à The Voice ainsi qu'à l'Eurovision. Les deux artistes partagent cette fois en commun un même titre, en collaborant sur Strangers, produit par Alex Germys. "Les voix sont très mêlées dans ce refrain de Strangers mais je rassure quand même les fans, Loïc Nottet assure des parties de couplets seul" déclare Bruno Tummers.

Loïc Nottet sera en concert en mai à Forest National ainsi qu'aux Francofolies de Spa 2021.

Retrouvez l’actualité musicale avec Bruno Tummers tous les mardis et bien d’autres chroniques dans Le 8/9 en semaine en télévision sur la Une et en radio sur VivaCité.