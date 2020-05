Le confinement profite aux animaux des villes

Nuances : Selon lui, les effets du confinement sur la faune sauvage doivent toutefois être nuancés. “La notion de confinement est assez relative. On voit qu’il y a de plus en plus de monde dans les rues." En plus, comme pour la qualité de l’air, les effets bénéfiques risquent de disparaître rapidement une fois le déconfinement prononcé. On remarque que l es renards sortent plus en journée que les années précédentes . Regardez la vidéo ci-dessous

À découvrir également dans vos quotidiens

le masque est fortement recommandé - © Tous droits réservés

Sud Presse titre : Ce que notre visage, masqué, ne dira plus... Dans les transports en commun, les magasins, à l’école, au travail, nous allons porter le masque de plus en plus souvent.

Apprendre un nouveau langage : Quand on entre en contact avec quelqu’un, c’est le visage que l’on regarde en tout premier, et en particulier la bouche et les yeux. Bien avant la posture du corps, c’est le visage qui donne des infos. C’est d’ailleurs la partie du corps qui comprend le plus de muscles. Des muscles que l’on bouge de manière volontaire ou non. On retrouve ça chez tout le monde, quelle que soit la langue nationale que l’on parle.