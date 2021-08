Le clou du spectacle : In The Air rend Le 8/9 complètement fou avec deux tours d’anthologie

Tours de magie participatifs, expériences interactives, mentalisme… Clément et Philippe ont mis des paillettes dans votre vie de vacancier et vacancière. Pour clôturer leur spectacle en beauté et tirer le rideau sur scène une dernière fois avant la fin des vacances sur VivaCité, Philippe Bougard a réservé à son assistance deux tours encore plus époustouflants que les précédents.

Le magicien Philippe Bougard d’In The Air a renversé Le 8/9 avec deux tours hallucinants : l’un avec un jeu de cartes mais sans toucher une seule fois celui-ci, l’autre en détournant l’attention de l’équipe et en prédisant l’objet qu’Aaron désignerait aléatoirement.

Funky Fab était ensuite invité à sortir de la boîte le paquet qu’il avait mélangé et de retourner la onzième carte et magie… c’était bien la dame de cœur !

Pour cet exercice intitulé 'Tour du magicien fainéant', Philippe a simplement confié un jeu de cartes à Funky Fab . L’humoriste a dû mélanger et sortir lui-même les cartes de leur boîte, les mélanger, et inspecter ensuite la boîte avant de remettre le paquet dans celle-ci.

Dernière semaine de vacances pour VivaCité qui entame sa rentrée radio dès ce lundi 23 août avec un programme alléchant à la clé. Cela signifie aussi fin du 8/9 continue pour cette saison et donc dernière apparition pour les magiciens d’ In The Air .

Philippe Bougard a enfin sorti le grand jeu sur le dernier tour d’In The Air dans Le 8/9 continue. Le magicien a rappelé à son public que l’attention de l’être humain est dirigée par des stimuli auditifs, olfactifs, visuels, voire même thermiques… au point que celle-ci peut parfois être détournée.

Pour démontrer cette observation scientifique, il a confié un un sac à Aaron. Le chroniqueur devait quitter le studio un instant, trouver un objet et le placer dedans à l’abri des regards de ses collègues.

Pendant ce temps, le magicien liégeois a demandé à Cyril, Vincent Taloche, Livia Dushkoff et Jean-Luc Fonck de sortir leur téléphone, de la placer, face vers le bas dans leur main et de réfléchir à l’application en bas à droite de leur écran : 85% des gens ne s’en souviennent pas. Ils sont ensuite autorisés à vérifier quelle application se trouvait à cet endroit sur leur smartphone et de retourner à nouveau celui-ci ensuite. Arrive une deuxième question : quelle heure donnait le téléphone ? Aucun membre de l’équipe ne savait donner la réponse… car leur attention a été portée sur l’application !

Philippe Bougard a demandé à chacun d’ouvrir la caméra de leur smartphone et de prendre une photo de lui en zoomant.

Aaron est ensuite autorisé à revenir sur le plateau et Philippe donne une prédiction écrite sur papier à Cyril. Aaron révèle l’objet qui était caché dans le sas : un portefeuille, sauf que sur la prédiction de Philippe, le magicien et mentaliste avait noté 'T-shirt'… car il portait un t-shirt différent lors de son passage dans Le 8/9 pour son premier tour, quelques minutes avant. Sur la photo prise de lui, on distingue ensuite des chiffres sur son t-shirt qui deviennent des lettres indiquant le mot : 'portefeuilles' à l’envers !

Et clou du spectacle, Philippe demande à Aaron la couleur de son t-shirt et se retourne ensuite. Il était noir… et non il est devenu vert !