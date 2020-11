Le breakdance sera pour la première fois une discipline disputée aux Jeux olympiques de 2024 à Paris

Retour sur l'actualité sportive du week-end avec Eby Brouzakis journaliste et chroniqueur du 8/9 qui revient sur le très décevant classico Anderlecht -Standard, le terrible accident de Romain Grosjean au Grand Prix de F1, le décès de Maradonna mais aussi et surtout sur le succès de Maxime Blieck (b-girl Madmax) qui a remporté samedi la ceinture d'argent lors de la finale mondiale de breakdance à Salzbourg.

Standard - Anderlecht décevant

L'avis d'Eby Broyuzakis : "dans un premier temps, j’avais l’ambition de vous parler de Standard/ Anderlecht. Visiblement incitées par leurs coaches à… respecter des consignes défensives très strictes, les deux équipes ont eu peur de se dévoiler. " Résultat, malgré un début de match intriguant, le spectacle a été quasiment inexistant.

Résume du match : il n'y a pas eu de but, peu d’occasions franches (si ce n’est ce but annulé pour un hors-jeu de Vlap) et un match nul, au propre comme au figuré, qui n’arrange personne et qui… "ce match symbolise finalement peut-être ce début de saison en dents de scie de deux équipes à la recherche de leur véritable identité." Finalement ce n’est pas une surprise si les deux équipes les plus joueuses le Beerschot/ Et Genk qui pensent davantage à marquer qu’ à ne pas encaisser sont tout devant.

"Et puis j’ai pensé au retour de Mike Tyson à 54 ans mais on était trop dans le bling bling et l’exhibition et le terrible accident de Romain Grosjean au Grand Prix de F1 du Barhein qui s’en sort très bien.

►►► A lire aussi F1 Bahreïn : Romain Grosjean survit à un crash très impressionnant, sa Haas en feu et coupée en deux