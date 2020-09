"Le bonheur des uns" une petite pépite de comédie française !

Le bonheur des uns : coup de cœur ciné de Cathy Immelen - © Tous droits réservés

Sortie Cine - 09/09/2020 - Super casting : Bérénice Béjot (The Artist), Vincent Cassel, François Damiens et Florence Foresti ! - Genèse : écrit pour le théâtre par Daniel Cohen (comédien et réal : Les deux Mondes avec Poelvoorde) inspiré par le succès du Prénom (avec Bruel) - On est dans le même registre du verbeux, bavard, avec répliquent qui fusent et qui claquent, et l’amitié qui s’effrite - deux couples d’amis : d’un côté, François Damiens et Florence Foresti, de l’autre, Vincent Cassel et Bérénice Béjot.