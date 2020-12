Le Best of des invités du 8/9 : Plastic Bertrand sort "L'expérience humaine", son nouvel album

Entre ces deux albums, l’artiste belge explique avoir eu besoin de se nourrir des retours du public : "Un artiste il a besoin de voir la vie réelle, de se nourrir des gens. (...) Ce qui est intéressant ce sont les gens et l’émotion qu’ils dégagent et ce que nous nous pouvons en faire en tant qu’artiste. J’ai eu besoin de ce temps-là".

Ce dixième album de Plastic est un réel retour car… 11 années le séparent de son dernier disque. Il défend ce long cheminement : "Un album cela prend plus ou moins quatre ans d’une vie, le temps de l’écrire, de l’enregistrer, de le tourner, de faire la promo. Et puis j’ai enchaîné (les concerts)".

Si L’Expérience humaine a mis du temps à émerger, c’est aussi parce que l’artiste punk voulait travailler avec deux personnalités bien précises : Dan Lacksman , "le pape de l’électro" et Alec Mansion , un "mélodiste fabuleux" comme le signale Plastic et ainsi obtenir un album très électro mais où la mélodie et les paroles revêtent leur importance.

Le single éponyme de l’album a même une version identique, mais en anglais, un choix bien réfléchi comme le dévoile Plastic Bertrand : "J’ai voulu rendre aussi hommage aux gens qui continuent à m’engager dans le monde entier grâce à Ça plane pour moi qui a été un tube vraiment mondial et qui revit à travers des pubs, des films et qui me permet à moi de continuer à travailler aux États-unis, en Australie, en Allemagne, en Italie et donc une version anglaise s’imposait vraiment".

"Heureux dans ce métier"

Plastic Bertrand sort son nouvel album : "C'est une espèce de déclaration d'amour à l'humanité" - © Nathan Hey

Plastic Bertrand ne s’est évidemment pas encore penché sur un prochain album mais estime qu’il sera vraisemblablement très différent et pour cause, c'est l'essence-même de son identité artistique. "Ce qui m’amuse le plus c’est de changer de style chaque fois. Si on regarde ma carrière, entre Sentimental moi, Slave To the Beat, Hula Hoop ou Ça plane pour moi, cela n’a absolument rien à voir. Le seul lien c’est moi" lance-t-il.

Si je suis toujours aussi heureux dans ce métier, c'est parce que je peux continuer à inventer. Je ne cherche pas le crédit ou un fil conducteur. Au contraire, j’essaie à tout prix de m’échapper d’une image que l’on veut me coller.

Et si Plastic Bertrand déborde toujours d’autant d’énergie à 66 ans et plus de 40 ans de carrière, c’est aussi grâce au public qui le suit encore : "Quand je sors de chez moi et que les gens klaxonnent et me font un pouce en l’air cela me booste à mort, je suis vraiment heureux de vivre cette vie".

Retrouvez Plastic Bertrand dans Label, un podcast où Walid donne la parole aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

