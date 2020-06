Le Belge redécouvre et embellit son propre jardin

Cyril explique : Notre jardin a baissé de 85 m² en 3 ans mais on y porte davantage d’attention. Aujourd’hui, 51 % des Belges passent plus de 25 % de leur temps libre dans le jardin. Les dépenses les plus importantes ? Pour les fleurs et les plantes .

Un refuge et une priorité Temps libre balcon.

Vous ne regardez pas aux dépenses pour embellir votre jardin - © Darrell Gulin - Getty Images

De par l’évolution de l’urbanisation, ce groupe s’élargit de plus en plus, ce qui offre aussi des possibilités. Pourtant, nous voyons que seulement un quart des balcons possèdent une table, des chaises ou des plantes. Naturellement, l’orientation (Nord, Sud) du balcon est une donnée importante pour déterminer les possibilités.

Notre budget jardin est important.

Le chiffre total pour les articles de jardin est estimé à 3,6 milliards d’euros. Visiblement répartis sur différentes classes sociales mais c’est souvent le groupe des pensionnés qui dépense le plus. "Mais globalement, l’étude montre que le Belge a l’intention de porter davantage d’attention, d’argent et de temps à son jardin". Cela dit, il s’avère que ce sont plutôt les jeunes familles, de moins de 45 ans, qui prévoient de consacrer plus d’attention et d’argent au réaménagement du jardin.

Les dépenses les plus importantes ? Les plantes et les fleurs (38,3% du budget). 17,7% du budget concerne la décoration 3,6 milliards dépensés en un an pour le jardin et 25,5% du budget est consacré à l’entretien (produits, etc.). Dans le passé, on a parfois prétendu que des produits plus durables, comme le bois, ne pesaient pas lourd dans les décisions d’achat des consommateurs, mais en 2020, il semble que les Belges aient bien l’intention d’utiliser plus de produits naturels et écologiques. La forte attention portée au climat en 2019 semble avoir fait bouger l’opinion publique. Les Belges veulent également décorer avec goût leur jardin avec des ensembles de salon élégants, ou des jouets pour le jardin. Il est à noter qu’en raison d’une succession d’étés très chauds et secs, l’attention portée à l’irrigation mais aussi aux parasols et aux auvents est toujours à la hausse. L'article complet est à découvrir dans votre

