Le bain du Cerf : une baignade naturelle et gratuite du côté de Aywaille

Une baignade au bain de Cerf

Un spot de baignade naturel et gratuit du côté de Aywaille : le bon plan sortie du jour - © Tous droits réservés

Les températures s’annoncent encore caniculaires cette semaine. Et pour tous ceux qui voudraient éviter les piscines bondées cette année, Alyssia a le spot de baignade idéal pour vous et vous propose donc de mettre le Cap sur Aywaille, et plus précisément, sur le Ninglinspo.



Alors le Ning-lin-spo est en fait la seule rivière de montagne de Belgique et c’est également le nom du chemin de randonnée qui la parcourt. Il s’agit ici probablement du plus beau chemin de randonnée de l'Ardenne belge.



Le point de départ de la randonnée du Ninglinspo se trouve sur un petit parking perdu entre Remouchamps et Stoumont, dans un village qui porte le nom de Sedoz (la rue principale porte le même nom). En ouvrant bien les yeux, vous ne devriez pas avoir trop de mal à localiser le point de départ de la balade.

Une fois sur votre lancée, vous allez voir que cette balade magnifique en vaut la chandelle car vous allez y voir des paysages à couper le souffle.



Lorsque vous aurez fait à peu près 2 km et demi de marche, vous arrivez dans un endroit qui s’appelle " le bain du Cerf ". C’est là que vous allez pouvoir vous baigner.

Il s’agit ici d’un lieu de baignade magnifique qui a été taillé par la nature elle-même.La rivière a en fait poli des espèces de baignoires naturelles où l'eau est assez profonde pour pouvoir nager. Et le must de cet endroit, ce sont les cascades qui vous donnent l’impression d’être dans un endroit exotique alors que vous êtes toujours en Ardenne.



Bon, la température n’est pas vraiment celle qu’on peut retrouver dans les forêts tropicales mais quand les températures extérieures dépassent les 30 degrés, on est content de se rafraichir des ces eaux-là. Après votre petite baignade, je vous propose de continuer votre randonnée et de faire une halte au point de vue de Drouet. C’est un spot qui vous offrira une superbe vue panoramique sur la région.