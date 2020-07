Le 8/9 sur VivaCité : découvrez les invités de la semaine

Au programme de la semaine du 6 au 10 juillet : Marc Pinilla, Ozya, Saule, Ben Do et Mister Cover.

Et cet été, Le 8/9 continue jusque 11h pour encore plus d'actu, d'infos insolites, de bons plans, d'humour et de chansons qui vous surprennent chaque jour.

Du lundi au vendredi de 8h à 9h, ne manquez pas l'émission incontournable de VivaCité et de La Une, Le 8/9, animée par Cyril et sa bande de chroniqueurs !

Après les deux premiers singles, 10 ans, et Cavale, Suarez vous présente un 3e morceau inédit : Bienvenue , un titre groove aux sonorités afro. Après plus de 10 ans de carrière, leur nouvel album sortira au mois de septembre.

Mariana Tootsie alias Ozya a participé à la saison 4 de The Voice France. Elle intègre l’équipe de Florent Pagny avant de devenir le talent volé de Mika. La Belge est éliminée aux portes du premier live. Aujourd’hui, Ozya poursuit son projet électro pop Would you remember me et revient avec un 2ème morceau inédit : For All The Good. La sortie de son album est prévue pour l’automne.

Dans Le 8-9 continue, Ozya vous fera découvrir son nouveau single For All The Good.

Ozya sera en concert le 28 juillet à L’Abbaye de Villers-la-Ville et le 3 décembre à la Botanique à Bruxelles.