Laurence Lemarchal : "J’ai prié à l’église pour que mon fils Grégory reçoive une greffe"

Parmi les nouveaux instants dédiés à Grégory Lemarchal relatés dans cette réédition, figure bien entendu l’histoire derrière le biopic Pourquoi je vis. Comme tous les téléspectateurs, Laurence Lemarchal avait été bouleversée par le jeu de l’acteur qui incarnait son fils, Mickaël Lumière.

"La décision d’accepter de faire un biopic pour nous cela n’a pas été facile pour notre fille, mon mari et moi mais on était entouré de gens de confiance et on savait qu’un jour ou l’autre cela se ferait. Autant le faire avec des gens en qui on avait confiance et qui retranscriraient notre philosophie de vie" confie-t-elle. "Quand on a vu Mickaël, car on a vu des extraits de leur casting, dans une interprétation de Grégory en playback, on a été complètement bluffé. J’ai pleuré quand je l’ai vu à l’écran. Il s’est vraiment imprégné du rôle de Grégory : on l’a rencontré après et il a souhaité rencontrer des personnes atteintes de mucoviscidose, il avait lu mon livre et nous a posé plein de questions. C’est un gamin qui a de belles valeurs et c’est important pour nous qu’il lui ressemble là-dessus".

La famille a également pu faire respecter des détails liés à la maladie de Grégory. Les toux entendues dans le téléfilm ont ainsi été enregistrées par de vrais malades de la mucoviscidose. "Bien sûr cela reste une fiction et on ne résume pas une vie en 90 minutes mais il y avait des détails importants : notre fond de vie qui devait être fidèle, et les toux de jeunes atteints de mucoviscidose" révèle-t-elle.