Laura Crowe & Him séduit le plateau du 8/9 avec "I Don't Want Your Lovin'" en live

Après Mind Connexion et Sam Bosman, le duo bruxellois Laura Crowe & Him a envoûté le plateau du 8/9 avec une reprise en acoustique de leur dernier titre "I Don’t Want Your Lovin'".

La créativité toujours en ébullition, Laura Crowe & Him est un groupe bruxellois composé de Laura et Eric. C’est sur Youtube que l’aventure commence avec une cover de System of a Dawn qui dépasse le million de vues.

Depuis, le groupe enchaîne les concerts, les singles et sort son premier album "LC&H" en novembre 2019. Ne se laissant pas démonter par le confinement, Laura Crowe & Him ont gardé le rythme en écrivant à distance et en développant les Covid Sessions sur leur chaîne YouTube.

Au micro du 8/9, la chanteuse s’exprime sur cette période très particulière :

"C’était un peu compliqué au départ. Un peu comme tout le monde quand on a appris l’annonce, ça nous est tombé dessus mais on s’est dit 'ok on ne va pas se laisser démonter'. Il faut dire qu’on avait déjà travaillé sur pas mal de matos avant pour poster sur notre chaîne YouTube, donc ça tombait bien. On a tourné des vidéos chacun chez soi, on a installé un petit studio chez moi comme ça, je pouvais continuer à enregistrer et c’était l’occasion de proposer du contenu aux gens."

Cet été, le groupe est revenu avec un nouveau single "I Don’t Want Your Lovin'" à écouter en live dans Le 8/9. Laura Crowe & Him retrouve aussi son public depuis peu avec quelques dates de prévues dont le 28 août à Waterloo aux jardins du Château de la rose, le 18 septembre en première partie d’Hugo Barriol et le 6 octobre aux Concerts Nobles. "C’est un bonheur infini" confie Laura à propos de ces retrouvailles.

