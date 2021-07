Laura Crowe & Him : De la pop colorée et des summer vibes avec "La Fille de l’air" et une reprise de Madonna

Laura Crowe & Him repprennent "Don't Tell Me" de Madonna - Le 8/9 (144/275) - 28/07/2021 En cette période estivale qui s'annonce (et qui n'a jamais été aussi attendue) Laure Crowe & Him ont choisi, pour leur second single, un titre qu'on peut tout à fait qualifier de " summer friendly ". Toujours d'inspiration sinthwave, et ce dès les premières nappes de l'intro, ce morceau est fait pour la radio des vacances. Bien qu'elle soit insaisissable ce nouveau single " La Fille de l'air " s'apparenterait à un souvenir tenace. Elle se rappelle à nous comme une photo instantanée. Les LC&H vont, à travers ce nouveau titre, souffler un vent chaud sur notre été. Un 3ème single " Toxique " en septembre et l'EP à la mi-octobre. Ce matin le duo reprend "Dont' tell me" de Madonna ! [Dans Le 8-9 continue, le groupe présentera leur titre " La fille de l'air " ].