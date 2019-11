"Largo Winch" est de retour

Un travail précis et de longue haleine

La réputation de cette bande dessinée n'est plus à faire avec plus de 11 millions d'exemplaires vendus.

Si les aventures du héros le plus fortuné de la BD continuent à séduire, il en nécessite pas moins un travail d'orfèvre.

Les deux auteurs commencent ainsi par des repérages et collectent de la documentation sur les lieux et les personnages.

Philippe Francq, pour donner une précision dans les traits, s'immerge dans l'histoire et un peu comme un acteur, il va interpréter tous les rôles des personnages.

Dans son atelier, il possède un mur avec les objets associés à ces protagonistes. S'il a des objets compliqués à dessiner, il les prend en main. "Quand vous avez une feuille de papier blanc et qu'il faut la remplir, et surtout après 30 ans de métier on a un déjà peu tout essayé. Je suis toujours à la recherche d'un nouveau cadrage, d'une nouvelle manière de faire, d'une attitude que je n'aurais jamais précédemment couchée sur le papier. C'est en mimant les scènes et en les jouant qu'on les trouve" détaille le dessinateur.

Le lieu de ce nouveau tome, "Les Voiles écarlates", se déroule dans un pays encore jamais visité par Largo, la Russie, et plus précisément Saint-Pétersbourg. Francq et Giacometti sont partis en été pour s'imprégner de l'ambiance russe.

Malgré tout, Éric Giacometti avait déjà une idée de l'endroit. Il avait tourné un documentaire historique et s'était baladé à Moscou où on lui avait dit que tout se passait à Saint-Pétersbourg. "Au-delà de la ville touristique, c'est aussi un centre de pouvoir. Il y a des oligarques, des gens puissants qui viennent de là. Ce mélange de ville extraordinaire et de richesse avec aussi une part mafieuse donne un cocktail explosif" dévoile-t-il. Il ajoute, à propos de l'ancienne capitale russe : "Churchill disait : C'est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme".