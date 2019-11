"La Reine des Neiges 2" : mieux que le premier ?

"La Reine des Neiges 2" : l'avis de Cathy Immelen

Sorti en 2013, le premier volet de "La Reine des neiges" est devenu le film d'animation le plus rentable de toute l'histoire, jusqu'à la sortie du "Roi Lion" cet été. Il a été récompensé de l'Oscar du meilleur film d’animation en 2014 et de l'Oscar de la meilleure chanson pour la célèbre chanson "Libérée, délivrée - Let it go".

Dans les salles obscures depuis ce mercredi 20 novembre, on peut dire le deuxième opus a pris beaucoup de maturité par rapport au premier. "On est beaucoup plus dans l’univers de l’Héroïc Fantasy façon "Game of Thrones" que dans le conte de fée classique" analyse notre experte Cathy Immelen. Si le premier film était plutôt avant-gardiste sur le côté girl power, cette fois-ci, c’est l’écologie que Disney met en avant.

"J’ai franchement bien plus accroché à celui-ci qu’au précédent. Il y a plus d’humour, plus d’ambition dans l’animation et une belle histoire fouillée très émouvante." ajoute Cathy.