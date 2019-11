La Reine des Neiges 2 fait l'actu ciné de cette semaine

La Reine des Neiges 2 | Nouvelle bande-annonce VF | Disney BE - 20/11/2019 Le passé n'est pas ce qu'il semble être. La nouvelle bande-annonce de la Reine des Neiges 2 est là ! Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck, ainsi que le producteur Peter Del Vecho, qui ont remporté l'Academy Award®, ont mis en vedette les voix d'Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad, et la musique des auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, lauréats d'Oscar®, "Frozen 2" de Walt Disney Animation Studio. La Reine des Neiges 2, dès le 22 novembre 2019 dans les cinémas en Belgique. Ne manquez pas les nouvelles bandes-annonces des films Disney: http://dis.ne/60508kfhu. La chaîne de Disney Belgique sur YouTube est la base des vidéos Disney en Belgique francophone, avec les meilleurs films Disney•Pixar, TV et contenus des jeux vidés avec tous les personnages que vous connaissez et aimez. La Reine des Neiges est actuellement disponible en achat digital sur iTunes: http://bit.ly/LareinedesneigesBEitunes Abonnez-vous pour être l'un des premiers à voir les bandes-annonces Disney, des interviews exclusives et des vidéos inédites: http://bit.ly/SAbonnerWaltDisneyBe Retrouvez toute l'actualité de Disney•Pixar sur : - sur Facebook : http://dis.ne/60528kfhr - sur Twitter : http://dis.ne/60538kfhT - sur le site officiel : http://dis.ne/60548kfhp - sur Instagram: http://dis.ne/60558kfhV