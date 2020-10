Les risques sur la santé sont énormes : déshydratation, constipation et autres soucis. Un professeur et ingénieur en agro-industrie et biotechnologie, Marco Lombardi est arrivé à développer une idée, une boisson “alicament” : c’est l’un des sujets des éditions de La DH que Cyril a choisi de développer dans la revue de presse du 8/9.

On le sait, ce n’est pas chose aisée de faire boire les seniors et dans les maisons de repos, on en sait quelque chose. Le personnel éprouve souvent beaucoup de mal face à cette situation.

Une boisson que les seniors prendront plaisir à boire

La région wallonne investit dans un alicament pour les séniors - © Tous droits réservés

Cyril commente : "c’est une boisson qui permet de réhydrater les personnes âgées, qui déconstipe et qui empêche la fonte musculaire. Mais alors pourquoi la Région Wallonne a investi dans le produit ? Aujourd’hui s’occuper de l’hydratation des personnes âgées demande beaucoup d’énergie et cela coûte cher en personne, sauf qu’avec cette boisson qui coûte peu (un petit 3 euros). Il n’y a plus toutes ces manipulations, on va donc faire des économies et maintenir un meilleur niveau de santé chez les séniors : c’est à lire dans la DH."

Toujours selon nos confrères de la DH et on le sait, on recommande de boire minimum 1,5 l d’eau par jour, or dans les homes, les personnes âgées consomment au maximum 1 litre, en ce compris soupe, thé, café, petit-déjeuner.

La trouvaille vient d’un professionnel Marco Lombardi qui avait une idée en tête depuis longtemps : pouvoir agir sur les trois effets du vieillissement qui touchent tout le monde après 65 ans : la déshydratation intra et extracellulaire, le transit intestinal de plus en plus compliqué et la diminution du volume des muscles.

►►► A lire aussi Maison de repos : "Il ne faut pas penser que tout pensionnaire atteint du coronavirus va décéder"