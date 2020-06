Comme tous les mercredis dans Le 8/9 on parle cinéma avec Cathy Immelen. Aujourd’hui, nous avons de bonnes nouvelles, du cinéma français avec la meilleure comédie française de l’année et sans doute la pire aussi.

L'avis de Cathy Immelen La programmation estivale du cinéma se précise ! - © Tous droits réservés On peut dessiner 3 axes pour la programmation de l’été : des nouveautés, le retour de films sortis au printemps et la ressortie de grands films populaires ! Du côté des nouveautés, Cathy Immelen pointe quelques films pour vous ! Le cinéma français dans toute sa splendeur : une comédie qui a l’air pas mal et une autre qui n’a l’air de rien : le grand écart quoi !

Tout simplement noir La programmation estivale du cinéma se précise ! - © Tous droits réservés Cathy explique que la bonne surprise de l’été nous viendra peut-être du film Tout simplement noir. Vu l’actu, c’est le genre de comédie qui va peut-être décrisper le débat. C’est un film tourné à la façon d’un faux documentaire et qui suit un acteur raté qui tente de monter une marche pour les Noirs de France. Sauf que le mec est totalement foireux et qu’il va enchainer les galères. On nous promet un humour décapant et totalement décomplexé autours de la question du racisme. C’est co-écrit par Fabrice Eboué et il y a un casting de dingue : Eric et Ramzy, Fary, Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz, le rappeur Soprano, Joey Starr, Omar SY…. Et dans le genre on se demande vraiment si le cinéma français n’a pas perdu la tête, on attend : Toto ! Oui, comme les blagues de Toto. Découvrez la bande annonce de Tout simplement noir.

Tout simplement Noir - La bande annonce TOUT SIMPLEMENT NOIR - Bande-annonce - Au cinéma le 8 juillet - 17/06/2020 ✊????#ToutSimplementNoir est tout simplement fier de vous dévoiler enfin sa bande-annonce ! On a hâte de vous retrouver au cinéma dès le 8 juillet ! #oniratousaucinema ✊???? Un film de #JeanPascalZadi et #JohnWax Avec #JeanPascalZadi, #Fary et #CarolineAnglade Et dans leur propre rôle : #LilianThuram, #ClaudiaTagbo, #CyrilHanouna, #JoeyStarr, #VikashDhorasoo, #KareenGuiock, #FabriceEboué, #LucienJeanBaptiste, #EricJudor, #FadilyCamara, #RamzyBedia, #RachidDjaïdani, #MelhaBedia, #AmelleChahbi, #JonathanCohen, #MathieuKassovitz, #AhmedSylla, #EriqEbouaney, #MoussaMansaly, #Soprano, #AugustinTrapenard, #StéfiCelma … ⚠️Le 8 juillet au cinéma ⚠️ L’histoire : JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

Du cinéma belge aussi ? Ben Stassen - © Tous droits réservés Le 05 août : retour du roi belge de l’animation qui rivalise avec les plus grands studios ! C’est Ben Stassen qui a cartonné avec Samy la petite tortue, Fly me to the moon, plus récemment l’excellent Royal Corgi, et bien il est de retour avec Big Foot family, la suite de Big foot junior qui avait rapporté en 2017 47 millions de dollars au box-office, soit, le plus gros succès mondial jamais obtenu par un film belge !

Quels classiques sont de retour ? Le 29 juillet, sortie de la version restaurée de La leçon de piano de Jane Campion… Palme d’or en 1993… l’unique palme d’or remportée par une femme. Une histoire d’amour terriblement tragique entre Holly Hunter et Harvey Keitel… quelle merveilleuse idée que de le ressortir sur grand écran ! Cathy souligne également la super initiative du groupe Kinépolis. Loin de notre chroniqueuse envie de ne promotionner que ce grand groupe mais ils ont été les premiers à dégainer leur programmation, et ils ont été très malins il faut bien l’avouer. Qu’est ce qui nous a manqué pendant le confinement : pas forcément le fait de voir des films, on a beaucoup consommé de la télévision et du streaming, ce qui nous manque : c’est le grand écran, c’est le son de qualité, c’est l’ambiance d’une salle où on s’en prend plein les yeux. Et bien dans cette idée, le Kinépolis va ressortir des grand grands films récents qui se savourent sur grand écran : La la land, Interstellar, Bohemian Rhapsody, RocketMan, 1917, Dunkerke, Le Joker, ou encore Parasite…. Enfin, notre spécialiste cinéma, trouve ça très malin, d’autant plus qu’on parle vraiment là, de cinéma de toute toute grande qualité !

Découvrez ou redécouvrez "La Leçon de piano" de Jane Campion La Leçon de piano de Jane Campion : bande-annonce - 17/06/2020 Le grand drame passionnel de Jane Campion de retour au cinéma dans sa version restaurée 2K supervisée par la réalisatrice ! Au cinéma le 29 novembre 2017. http://carlottavod.com/la-lecon-de-piano